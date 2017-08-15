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«Сахалин-М» одержал крупную победу над «РСДЮФШ»

«Сахалин-М» одержал крупную победу над «РСДЮФШ»

Итог встречи – 7:0

Накануне, 21 августа, «Сахалин-М» сыграл предпоследний домашний матч сезона в рамках первенства России среди команд третьего дивизиона (зона «Дальний Восток»). Соперником островитян была «РСДЮФШ» из Нерюнгри.

Гости начали турнир не самым лучшим образом, потерпев до этого два крупных «сухих» поражения в Ногликах. Эта «традиция» продолжилась и в островной столице, где «Сахалин-М» одержал свою самую крупную победу в сезоне. И быть бы ей рекордной за все время участия команды в турнире, если бы точно такой же счет не был зафиксирован в 2015 году.

Если у кого-то и были сомнения в победе хозяев поля, то в середине первого тайма они рассеялись словно туман под жаркими лучами солнца. Этими «солнечными лучами» стали голы Даниила Сырбу и Сергея Гаврилко. А чуть позже «дуплетом» выстрелили Сергей Черномазов и Максим Крупельницкий, забившие два гола в течение двух минут. К слову, этот гол помог Максиму подняться в тройку лучших бомбардиров островной команды в третьем дивизионе.

На 33-й минуте Вадим Масляк реализовал пенальти и довел счет до 5:0. После перерыва темп игры снизился, но и это не уберегло гостей от очередных неприятностей. Их футболистам из Нерюнгри доставил Павел Савлук, оформивший «дубль». Итог встречи – 7:0.

Повторный матч этих команд состоится 23 августа. Место встречи и начало игры остаются прежними: стадион «Спартак», 19:00.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:53 +1
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