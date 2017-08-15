В Южно-Сахалинске разыскивают преступников, по вине которых погиб 26-летний парень

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в реанимации

В следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 14 августа в реанимации Сахалинской областной клинической больницы скончался 26-летний местный житель. Он был госпитализирован в это медучреждение с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, смерть молодого человека наступила от отека, дислокации головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время следственным отделом по Южно-Сахалинску совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются те, кто совершил преступление.