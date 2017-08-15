новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске разыскивают преступников, по вине которых погиб 26-летний парень

В Южно-Сахалинске разыскивают преступников, по вине которых погиб 26-летний парень

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в реанимации

В следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 14 августа в реанимации Сахалинской областной клинической больницы скончался 26-летний местный житель. Он был госпитализирован в это медучреждение с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, смерть молодого человека наступила от отека, дислокации головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время следственным отделом по Южно-Сахалинску совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются те, кто совершил преступление.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:46 +3
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
следственный комитет
Популярное на ASTV
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 12:26 Отредактированно сегодня, в 12:26
Соболезнования родным
Ответить
+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:54
Соболезнования родным и близким.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Сахалин-М» одержал крупную победу над «РСДЮФШ»
«Сахалин-М» одержал крупную победу над «РСДЮФШ»
Два велосипедиста попали за день под колеса авто на Сахалине
Два велосипедиста попали за день под колеса авто на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru