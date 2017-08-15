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Премьеры для детей и взрослых приготовил к новому сезону Чехов-центр

Премьеры для детей и взрослых приготовил к новому сезону Чехов-центр

Прошел традиционный сбор труппы

В  Сахалинском Международном театральном центре им. А.П. Чехова прошел  традиционный сбор труппы. В начале встречи собравшиеся минутой молчания почтили память безвременно ушедшего Заслуженного артиста РФ Андрея Кошелева.

Директор Чехов-центра Елена Худайбердиева озвучила основные планы на предстоящий 87-й сезон. Откроет его спектакль по пьесе Виктора Ольшанского «Хапун» (реж. Евгений Зимин, Санкт-Петербург). Работа над постановкой начнется с традиционных тренингов, которые Чехов-центр проводит ежегодно в августе. Основной упор в этот раз решили сделать на занятиях по сценической речи. Провести мастер-классы по этому направлению  пригласили педагога академии риторики «Власть слова», кинорежиссера Марину Видинееву (г. Москва), а также  преподавателя Дальневосточного государственного института искусств Светлану Кустову (г.Владивосток).

Несмотря на то, что открытие сезона состоится 21 октября, на предстоящие два месяца работа в театре запланирована обширная. Чехов-центр выступит партнером проведения Фестиваля музыки и авиации «Крылья Сахалина» (специалисты театра обеспечивают техническую работу по монтажу и обслуживанию сценического комплекса), а также кинофестиваля «Край света» - Чехов-центр с 25 августа по 1 сентября выступит главной площадкой Фестиваля.

С 4 по 7 сентября в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ в Южно-Сахалинске свои спектакли покажет Российский государственный академический театр драмы им.Федора Волкова.  Сахалинцы увидят разножанровые постановки ярославской драмы: поэму Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки», классический спектакль «Лес» по Островскому, драматические сцены в 2-х частях «Жестокие игры» в постановке известного московского режиссера Александра Созонова, а также музыкальную сказку «Иван Царевич».

Премьеры Сахалинского Международного театрального центра им. А.П Чехова в 87-м сезоне также порадуют своей разноплановостью.  Юных зрителей и их родителей еще до открытия сезона ждет сюрприз: 20 сентября в Черном зале Чехов-центр представит премьеру «Сказки Андерсена» в постановке главного режиссера театра Александра Агеева. Традиционно в дни новогодних каникул зрители увидят волшебные представления. Кроме того, репертуар театра пополнится спектаклем по произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Как и было обещано, премьера постановки «Остров Счастье» пойдет вне стен театра: 2 октября жителям Охи покажут спектакль, поставленный по пьесе московского драматурга Родиона Белецкого. Напомним, что эта история родилась в ходе первой драматургической лаборатории, которая проходила в Чехов-центре осенью прошлого года. В конце сентября гастрольные выезды со спектаклями текущего репертуара также запланированы в  Углегорск  и Ноглики.

Источник: ГАУК «Чехов-центр»

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В Чехов-центре прошел традиционный сбор труппы, Фото: 1
В Чехов-центре прошел традиционный сбор труппы, Фото: 2
В Чехов-центре прошел традиционный сбор труппы, Фото: 3
В Чехов-центре прошел традиционный сбор труппы
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:04 +3
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 14:00
ура-ура! Ждём премьер!
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