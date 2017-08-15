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Матчи чемпионата области по футболу продолжаются на Сахалине

Матчи чемпионата области по футболу продолжаются на Сахалине

Результаты игр внесли изменения в тройку лидеров турнира

Состоялись еще четыре матча чемпионата Сахалинской области по футболу. Результаты игр внесли изменения в тройку лидеров турнира.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, на второе место поднялся ФК «Ноглики». Северяне записали в свой актив шесть очков после побед над «Портовиком» из Холмска (3:0) и «Регионом-65» из Корсакова (8:0). «Ноглики» набрали 21 очко. Они отстают от «СахалинСтройИнвеста» на пять очков, но при этом имеют две игры в запасе.

«СахалинСтройИнвест» тоже одержал крупную «сухую» победу. Футболисты из Южно-Сахалинска на своем поле забили шесть безответных мячей в ворота ФК «Поронайск».

Единственная гостевая победа зафиксирована в Долинске, где одноименный клуб проиграл «Шахтеру» из Быкова (1:4). В этом сезоне команды из Долинского района соперничали уже трижды (два раза в чемпионате, один – в Кубке островного региона). И каждый раз матч заканчивался крупной победой «горняков».

Положение команд:

1. «СахалинСтройИнвест» - 26 очков (10 матчей).

2. ФК «Ноглики» - 21 (8).

3. «Сахалин-М» - 20 (8).

4. «Шахтер» - 19 (12).

5. «Регион-65» - 12 (9).

6. «Портовик» - 11 (9).

7. ФК «Углегорск» - 7 (8).

8. «Сахалин-2000» - 7 (9).

9. ФК «Долинск» - 6 (10).

10. ФК «Поронайск» - 4 (9).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:26 0
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