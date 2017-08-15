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Южносахалинцев научат создавать арт-объекты
Фото: kvartblog.ru

Южносахалинцев научат создавать арт-объекты

Для этого гостям мероприятия понадобятся только предметы быта

Три дня подряд, с 28 по 30 августа, в Южно-Сахалинске будет идти фестиваль «Вместе ярче». На мероприятии гостей праздника научат создавать светодиодные арт-объекты из использованных предметов быта, производственных отходом и природных материалов. Мастер-классы проведет сахалинский дизайнер Наталья Тикк.

Организаторы фестиваля хотят сделать основной идеей праздника энергосбережение и бережное отношение к энергоресурсам страны.

Мероприятие проходит второй год. Оно состоится в Центре научно-технической информации Южно-Сахалинска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:11 +5
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