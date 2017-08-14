«Сахалин-М» сыграет с «РСДЮФШ» из Нерюнгри

21 августа в Южно-Сахалинске состоится матч первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона (зона «Дальний Восток»). «Сахалин-М» примет «РСДЮФШ» из Нерюнгри. Игра на стадионе «Спартак» начнется в 19:00.

Представитель «алмазной республики» в этом сезоне в шестой раз вышел на старт турнира. Пока «РСДЮФШ» на место под футбольным солнцем не претендует. За пять лет она провела в третьем дивизионе 74 матча. На ее счету 8 побед, 3 ничьи, и 63 поражения (разница забитых и пропущенных мячей 63 – 326), 27 набранных очков.

В 2012 и 2013 годах «РСДЮФШ» замыкала турнирную таблицу, а в 2014 году сумела опередить «Локомотив» из Уссурийска. Тот сезон был самым удачным в истории команды из Якутии. Она установила несколько клубных рекордов: по количеству побед (3), ничьих (2), забитых мячей (25), набранных очков (11). А в 2015 и 2016 году футболисты из Нерюнгри вновь финишировали последними.

История соперничества «Сахалина-М» и «РСДЮФШ» насчитывает шесть матчей. Статистические показатели говорят о преимуществе островной команды. На ее счету 4 победы, 1 ничья, 1 поражение (разница забитых и пропущенных мячей 20 – 6).

Результаты игр:

2014 год: 2:0 (Холмск), 1:1 (Нерюнгри).

2015 год: 7:0 (Южно-Сахалинск), 1:2 (Нерюнгри).

2016 год: 6:1 (Южно-Сахалинск), 3:2 (Нерюнгри).

Нынешний турнир «РСДЮФШ» начала далеко не самым лучшим образом. Она сыграла два матча, в обоих потерпев крупные «сухие» поражения: ФК «Ноглики» - «РСДЮФШ» - 3:0, 14:0.

В сегодняшнем матче (повторный состоится 23 августа) «Сахалину-М» нужна только победа. Любой другой исход практически лишит его даже теоретических шансов подняться выше третьего места. А это значит, что островным футболистам нужна поддержка зрителей. Приходите на стадион! Вход свободный.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.