видео очевидцев
Мотоцикл и кран-балка столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на проспекте Победы
ДТП произошло сегодня, 21 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Победы в районе перекрестка с улицей Крюкова.
По словам очевидцев, там столкнулись мотоцикл и кран-балка.
"Серьезных травм водитель байка не получил, ГИБДД на место не вызывали. Авария спровоцировала пробку на проспекте Победы, но участники ДТП довольно быстро разъехались", - рассказали astv.ru очевидцы.
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:07
Разбежались полюбовно.
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