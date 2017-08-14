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Мотоцикл и кран-балка столкнулись в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Мотоцикл и кран-балка столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на проспекте Победы

ДТП произошло сегодня, 21 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Победы в районе перекрестка с улицей Крюкова. 

По словам очевидцев, там столкнулись мотоцикл и кран-балка. 

"Серьезных травм водитель байка не получил, ГИБДД на место не вызывали. Авария спровоцировала пробку на проспекте Победы, но участники ДТП довольно быстро разъехались", - рассказали astv.ru очевидцы. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:26 +5
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Комментарии
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:07
Разбежались полюбовно.
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