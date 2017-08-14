Мотоцикл и кран-балка столкнулись в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 21 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Победы в районе перекрестка с улицей Крюкова.

По словам очевидцев, там столкнулись мотоцикл и кран-балка.

"Серьезных травм водитель байка не получил, ГИБДД на место не вызывали. Авария спровоцировала пробку на проспекте Победы, но участники ДТП довольно быстро разъехались", - рассказали astv.ru очевидцы.