Абсолютным победителем «Сахалинского воркаута» стал Владимир Суворов

Главным спортивным событием минувших выходных стал третий чемпионат дворового спорта островного региона «Сахалинский WORKOUT». Участниками состязаний в рамках проекта «Спорт против подворотни» стали турникмены и турниквуменши из Долинска, Корсакова, Смирных и Южно-Сахалинска. Оценивали их выступления знаменитые дальневосточные воркаутеры Константин Ли (Хабаровск) и Андрей Калуцкий (Приморье).

- Я был на многих соревнованиях, но такого размаха и такого искреннего праздника дворового спорта еще не видел. Вам остается только порадовать зрителей своими программами, - обратился к участникам во время церемонии открытия Андрей Калуцкий.

А депутат областной думы Андрей Хапочкин, благодаря которому и начало развиваться движение «Сахалинский WORKOUT», пожелал спортсменам не останавливаться на достигнутом.

- Пусть завтра ваши программы будут еще лучше, чем сегодня, - напутствовал он воркаутеров.

На выполнение дисциплины турникменам давалось две попытки. Первая - продолжительностью две минуты, вторая – полторы. За это время они должны были убедить зрителей и жюри в своей исключительности. Жюри оценивало их программы по следующим показателям – динамика, статика, зрелищность и сложность выполняемых элементов.

В итоге максимальное количество баллов было выставлено Александру Чернову. Серебро завоевал Владимир Суворов, бронзу – Дмитрий Сергунин (все из Южно-Сахалинска).

Программа второго дня соревнований включала в себя силовой экстрим. Это отжимание на брусьях с дополнительным весом (24 кг), подтягивание с дополнительным весом (16 кг) и выход силой на перекладине.

Больше всех подтянулся Максим Бирюков из Смирных (24 раза). Ему же принадлежит наивысший результат в отжиманиях на брусьях (38 раз). В упражнении «выход силой» первенствовал Дмитрий Пак из островной столицы (17 раз).

По сумме баллов в трех упражнениях главный приз завоевал Максим Бирюков. Второй призер – Дмитрий Пак, третий – Владимир Суворов.

- Для меня воркаут – это не тяжелая работа, а удовольствие. Все ведь делается для себя. У нас в Смирных воркаутом занимается всего четыре человека. Сейчас, надеюсь, будет больше. В воскресенье как раз собираемся провести районные соревнования. Тренируемся каждый день. На тренировках у меня результаты были ниже, чем показал сегодня. Но благодаря адреналину и поддержке болельщиков, удалось их улучшить. Все супер, будем работать дальше! – пообещал счастливый Максим Бирюков.

В завершение были подведены итоги абсолютного первенства (сумма фристайла и силового экстрима). Золотую медаль в главной номинации чемпионата завоевал Владимир Суворов. На втором месте – Александр Чернов, на третьем – Дмитрий Пак.

- Конечно, мне очень приятно видеть, что растет число участников, растет и их мастерство, - говорит Андрей Хапочкин. – Можно отметить каждого. Но для меня главная звезда – это Даниил Янченко. В прошлом году он выступал в «Детской лиге». Мог выступать в ней и сейчас, но решил состязаться со взрослыми. Причем, не просто состязался, а буквально «взорвал» своим выступлением жюри и занял четвертое место во фристайле, оттеснив многих «акул» воркаута. Большой молодец и Александр Чернов, сумевший во фристайле опередить явного фаворита Володю Суворова. Ну а ребята из Смирных? Они сотворили настоящую сенсацию, взяв медали в экстриме.

Сам Андрей Хапочкин тоже принимал участие в чемпионате. По уже сложившейся традиции он первым начал отжимания на брусьях с дополнительным весом 24 кг. Совершил дюжину отжиманий и занял место в середине турнирной таблицы.

- Первое место во фристайле, четвертое в силовом экстриме и второе в общем зачете стали для мня полной неожиданностью. Мне казалось, что и у Владимира Суворова, и других ребят, с которыми мы тренируемся, шансов победить гораздо больше. Возможно, судьям понравилась чистота выполнения сложных элементов и «связок». У меня они получились практически без ошибок. Еще хочу сказать, что этот чемпионат был лучшим за последние три года. Благодаря тому, что во дворах Южно-Сахалинска в рамках проекта «Спорт против подворотни» появились гимнастические городки, увеличилось количество участников. Программы у всех стали более профессиональными. Ну и болели, конечно же, за нас тоже просто отлично! – поделился своими впечатлениями серебряный призер в абсолютном первенстве Александр Чернов.