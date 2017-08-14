Абсолютным победителем «Сахалинского воркаута» стал Владимир Суворов
Завершился третий по счету турнир по дворовому спорту
Главным спортивным событием минувших выходных стал третий чемпионат дворового спорта островного региона «Сахалинский WORKOUT». Участниками состязаний в рамках проекта «Спорт против подворотни» стали турникмены и турниквуменши из Долинска, Корсакова, Смирных и Южно-Сахалинска. Оценивали их выступления знаменитые дальневосточные воркаутеры Константин Ли (Хабаровск) и Андрей Калуцкий (Приморье).
- Я был на многих соревнованиях, но такого размаха и такого искреннего праздника дворового спорта еще не видел. Вам остается только порадовать зрителей своими программами, - обратился к участникам во время церемонии открытия Андрей Калуцкий.
А депутат областной думы Андрей Хапочкин, благодаря которому и начало развиваться движение «Сахалинский WORKOUT», пожелал спортсменам не останавливаться на достигнутом.
- Пусть завтра ваши программы будут еще лучше, чем сегодня, - напутствовал он воркаутеров.
На выполнение дисциплины турникменам давалось две попытки. Первая - продолжительностью две минуты, вторая – полторы. За это время они должны были убедить зрителей и жюри в своей исключительности. Жюри оценивало их программы по следующим показателям – динамика, статика, зрелищность и сложность выполняемых элементов.
В итоге максимальное количество баллов было выставлено Александру Чернову. Серебро завоевал Владимир Суворов, бронзу – Дмитрий Сергунин (все из Южно-Сахалинска).
Программа второго дня соревнований включала в себя силовой экстрим. Это отжимание на брусьях с дополнительным весом (24 кг), подтягивание с дополнительным весом (16 кг) и выход силой на перекладине.
Больше всех подтянулся Максим Бирюков из Смирных (24 раза). Ему же принадлежит наивысший результат в отжиманиях на брусьях (38 раз). В упражнении «выход силой» первенствовал Дмитрий Пак из островной столицы (17 раз).
По сумме баллов в трех упражнениях главный приз завоевал Максим Бирюков. Второй призер – Дмитрий Пак, третий – Владимир Суворов.
- Для меня воркаут – это не тяжелая работа, а удовольствие. Все ведь делается для себя. У нас в Смирных воркаутом занимается всего четыре человека. Сейчас, надеюсь, будет больше. В воскресенье как раз собираемся провести районные соревнования. Тренируемся каждый день. На тренировках у меня результаты были ниже, чем показал сегодня. Но благодаря адреналину и поддержке болельщиков, удалось их улучшить. Все супер, будем работать дальше! – пообещал счастливый Максим Бирюков.
В завершение были подведены итоги абсолютного первенства (сумма фристайла и силового экстрима). Золотую медаль в главной номинации чемпионата завоевал Владимир Суворов. На втором месте – Александр Чернов, на третьем – Дмитрий Пак.
- Конечно, мне очень приятно видеть, что растет число участников, растет и их мастерство, - говорит Андрей Хапочкин. – Можно отметить каждого. Но для меня главная звезда – это Даниил Янченко. В прошлом году он выступал в «Детской лиге». Мог выступать в ней и сейчас, но решил состязаться со взрослыми. Причем, не просто состязался, а буквально «взорвал» своим выступлением жюри и занял четвертое место во фристайле, оттеснив многих «акул» воркаута. Большой молодец и Александр Чернов, сумевший во фристайле опередить явного фаворита Володю Суворова. Ну а ребята из Смирных? Они сотворили настоящую сенсацию, взяв медали в экстриме.
Сам Андрей Хапочкин тоже принимал участие в чемпионате. По уже сложившейся традиции он первым начал отжимания на брусьях с дополнительным весом 24 кг. Совершил дюжину отжиманий и занял место в середине турнирной таблицы.
- Первое место во фристайле, четвертое в силовом экстриме и второе в общем зачете стали для мня полной неожиданностью. Мне казалось, что и у Владимира Суворова, и других ребят, с которыми мы тренируемся, шансов победить гораздо больше. Возможно, судьям понравилась чистота выполнения сложных элементов и «связок». У меня они получились практически без ошибок. Еще хочу сказать, что этот чемпионат был лучшим за последние три года. Благодаря тому, что во дворах Южно-Сахалинска в рамках проекта «Спорт против подворотни» появились гимнастические городки, увеличилось количество участников. Программы у всех стали более профессиональными. Ну и болели, конечно же, за нас тоже просто отлично! – поделился своими впечатлениями серебряный призер в абсолютном первенстве Александр Чернов.