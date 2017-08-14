На улице Приморской в Углегорске иномарка снесла бетонный столб

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В воскресенье, 20 августа, около 22:00 в районе дома № 62 на улице Приморской в Углегорске автомобиль марки Subaru Forester влетел в столб уличного освещения.

Как сообщают "Углегорские новости", удар был такой силы, что опора упала, перегородив проезжую часть. Вдобавок иномарка успела задеть столб ЛЭП — жильцы домов № 60−62 по улице Приморской сообщили, что у них отсутствует электроэнергия.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарный расчёт и специалисты МУП «ЖКХ УГП». Электрикам пришлось демонтировать бетонную опору уличного освещения.

Люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.