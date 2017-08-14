фото сайта uglegorsk.news
На улице Приморской в Углегорске иномарка снесла бетонный столб
Жильцы нескольких домов остались без света
В воскресенье, 20 августа, около 22:00 в районе дома № 62 на улице Приморской в Углегорске автомобиль марки Subaru Forester влетел в столб уличного освещения.
Как сообщают "Углегорские новости", удар был такой силы, что опора упала, перегородив проезжую часть. Вдобавок иномарка успела задеть столб ЛЭП — жильцы домов № 60−62 по улице Приморской сообщили, что у них отсутствует электроэнергия.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарный расчёт и специалисты МУП «ЖКХ УГП». Электрикам пришлось демонтировать бетонную опору уличного освещения.
Люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:38
Вероятно столб переходил в неположенном месте
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Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:51
Предпологаю что субару ехал 40 км в час с трезвым водителем, а столб выскочил на дорогу.
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Andrey2017
Написано сегодня, в 15:29
Жалко столб и людей, которые испытали неудобство из-за отсутствия электроэнергии. Если бы с виновника удерживали всю сумму нанесённого ущерба от таких ДТП, то и желающих "погонять" было бы значительно меньше!
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