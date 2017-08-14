новости
новости
Регистрация
На улице Приморской в Углегорске иномарка снесла бетонный столб
фото сайта uglegorsk.news

На улице Приморской в Углегорске иномарка снесла бетонный столб

Жильцы нескольких домов остались без света

В воскресенье, 20 августа, около 22:00 в районе дома № 62 на улице Приморской в Углегорске автомобиль марки Subaru Forester влетел в столб уличного освещения.

Как сообщают "Углегорские новости", удар был такой силы, что опора упала, перегородив проезжую часть. Вдобавок иномарка успела задеть столб ЛЭП — жильцы домов № 60−62 по улице Приморской сообщили, что у них отсутствует электроэнергия.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарный расчёт и специалисты МУП «ЖКХ УГП». Электрикам пришлось демонтировать бетонную опору уличного освещения.

Люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

сегодня, в 14:22 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Углегорск
Популярное на ASTV
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения
Кража в торговом центре "Колизей" в Холмске попала в объектив камер видеонаблюдения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:38
Вероятно столб переходил в неположенном месте
Ответить
+3
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:51
Предпологаю что субару ехал 40 км в час с трезвым водителем, а столб выскочил на дорогу.
Ответить
0
Andrey2017
Написано сегодня, в 15:29
Жалко столб и людей, которые испытали неудобство из-за отсутствия электроэнергии. Если бы с виновника удерживали всю сумму нанесённого ущерба от таких ДТП, то и желающих "погонять" было бы значительно меньше!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Абсолютным победителем «Сахалинского воркаута» стал Владимир Суворов
Абсолютным победителем «Сахалинского воркаута» стал Владимир Суворов
На Сахалине «РЖД» выплатит 300 тыс. рублей несовершеннолетней, попавшей под поезд
На Сахалине «РЖД» выплатит 300 тыс. рублей несовершеннолетней, попавшей под поезд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru