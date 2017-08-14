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Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов

Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов

В село Таранай приехали порядка 40 семей

Уже четвертый год подряд клуб «Открытое сердце», созданный на базе городского отделения общественной организации «Союз женщин России», организовывает для детей с ограниченными возможностями игровые программы, мастер-классы и активный отдых на природе.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, сегодня, несмотря на прохладную погоду и дождь, на базу отдыха в село Таранай приехали порядка 40 семей. Автобус для поездки предоставило управление социальной политики администрации Южно-Сахалинска.

«Традиционо в августе, раз в год мы приезжаем сюда, чтобы провести различные мастер-классы, игровые программы, покупаться в море. Подобные мероприятия дают нам возможность поговорить с мамами, решить их адресные проблемы, если они есть, - рассказывает заместитель председателя общественной организации «Союз женщин» по городу Южно-Сахалинску Елена Столярова.

Благодаря подобным мероприятиям особенным ребятам проще адаптироваться в обществе, имеющим особенности развития, они раскрепощаются и становятся более контактными и общительными.

Инна Зайцева, знает о таких проблемах не по наслышке, поэтому активно участвует в жизни клуба. В этом году она выиграла городской социальный гранд «Стирая грани». С его помощью горожанка планирует устроить несколько мастер-классов для деток с ограниченными возможностями.

Инна Зайцева, считает что это возможно через призму творчества. Один мастер-класс уже состоялся. Ребята была в кондитерской и учились делать сладости. Сегодня же их ждало пиратское путешествие. На базе отдыха участников встретили пираты, которые провели мастер-класс «Расписная тарелка». Аниматоры помогали красиво и правильно разрисовывать тарелки, после чего провели множество веселых игр и конкурсов. Итогом игрового дня стал поиск сундука с сокровищами, который заранее был спрятан на территории базы.

В свою очередь родители очень рады, что подобные мероприятия организовываются для их детей. Они отмечают, что ребята с охотой участвуют во всех конкурсах, с интересом учатся на мастер классах и домой возвращаются с отличным настроением.

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Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов, Фото: 1
Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов, Фото: 2
Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов, Фото: 3
Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов, Фото: 4
Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов, Фото: 5
Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов, Фото: 6
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Клуб «Открытое сердце» организовал мастер-класс для детей инвалидов
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:57 +1
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