Жителей Дальнего объединил «Спортивный двор»

В селе Дальнем организовали спортивный праздник. В гости к жителям приехали спортсмены различных спортивных федераций. Во дворе дома № 27 по улице Первой Московской собралось много людей, желающих приобщиться к спортивному событию.

В гости в Дальнее наведались спортсмены - участники Кубка России по воркауту, из федераций бодибилдинга, грепплинга, бокса, самбо и других.

По традиции все желающие могли сдать нормативы ГТО. Особенно громко зрители хлопали на выступлениях по воркауту.

…Танцуют все – и те, кто знает хип-хоп, и те, кто нет. На самом деле ребята просто повторяют движения за учителем – весело и непринужденно.

- Я сейчас танцевал хип-хоп и мне очень понравилось. Я хочу записаться на танцы и потренироваться. А еще я очень рад, что получил медаль, – делится эмоциями один из маленьких участников.

Увидел, попробовал – записался. Именно здесь, во дворе, обычные ребята решают для себя, что им интересно, в какую спортивную секцию они пойдут. Каратэ, воркаут, танцы, фитнес – всё на одной площадке: это акция «Спортивный двор». Она проходит каждую неделю, на этот раз в Дальнем. Сюда приехали представители различных спортивных школ, чтобы показать детям мастер-класс. Акция сразу привлекла внимание местных жителей.

Акция «Спортивный двор» проходит уже в третий раз. В ней успели поучаствовать ребята из Черемушек и 25-го микрорайона. Ее цель – показать ребятам, что спорт – это не только полезно, но и очень весело.

- Это всегда не только положительные эмоции. Это всегда здоровье нашей молодежи, чтобы она не по подвалам или где-то еще ходила, а занималась вот таким благим делом, – говорит депутат городской думы Южно-Сахалинска Саркис Акопян.

- Чем здоровее будут наши парни, подрастающее поколение и девушки, тем здоровее будет наша нация. А здоровая нация – это крепкая Россия, поэтому мы всегда за спорт, за крепкую Россию, – добавляет коллега Акопяна по парламенту Сергей Бондарев.

- Было круто, душевно, примечательно – такие площадки сближают жителей, они знакомятся, общаются, дружат, спорт объединяет людей! Скажу, практика показывает – очень популярны становятся такие праздники среди жильцов. И их в таком формате мы собираемся организовывать до ноября», - отметил депутат Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

За два часа невозможно научиться разбивать доски или крутить сальто. Многие ребята пока не знают – чтобы достичь хороших результатов, надо потратить немало сил и времени. Но главное сейчас вовсе не это. Важно сделать первый шаг; как говорят, загореться и не упустить момент. Ведь чем раньше спорт придет в жизнь, тем дольше она продлится.