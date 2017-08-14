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«Маленький Читайка» из сахалинской детской библиотеки стал призером на всероссийском конкурсе

«Маленький Читайка» из сахалинской детской библиотеки стал призером на всероссийском конкурсе

Программа успешно работает второй год

Программа «Маленький Читайка» сахалинского библиотекаря заняла 2-е место во всероссийском конкурсе. Состязание призвано разрабатывать новые программы по приобщению детей к чтению. Сахалинская разработка стала призером в номинации «Читаем с дошкольниками».

Как сообщает областное министерство культуры, автор программы – главный библиотекарь Сахалинской областной детской библиотеки Ирина Самойлова.

Цель программы – возрождение традиций семейного чтения в семьях, имеющих детей дошкольного возраста, и практики семейного чтения как основы благоприятного психологического климата в семье посредством проведения совместных занятий.

Основные задачи занятий по программе «Маленький Читайка»: обучить молодых родителей творческой работе с детской книгой, методикам совместного чтения; усилить эмоциональный контакт родителей с детьми посредством чтения; привить детям навыки слушать, слышать и воспринимать художественные тексты; дать возможность наслаждаться звуком, словом, музыкой стиха; помочь увидеть за словами образ и передать его в разговоре, рисунке.

Программа «Маленький Читайка» успешно внедрена в деятельность зала семейного чтения Сахалинской областной детской библиотеки, открытого в ходе реализации одноименного грантового проекта в 2015 году. В течение двух лет каждое воскресенье в зале собираются малыши 3–5 лет и их родители на литературные встречи.

«Маленький Читайка» вместе с остальными работами, победившими в конкурсе, войдёт в банк авторских программ для их печати, распространения и использования.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:57 +2
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Место
Сахалинская областная детская библиотека
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