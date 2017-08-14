«Маленький Читайка» из сахалинской детской библиотеки стал призером на всероссийском конкурсе

Программа «Маленький Читайка» сахалинского библиотекаря заняла 2-е место во всероссийском конкурсе. Состязание призвано разрабатывать новые программы по приобщению детей к чтению. Сахалинская разработка стала призером в номинации «Читаем с дошкольниками».

Как сообщает областное министерство культуры, автор программы – главный библиотекарь Сахалинской областной детской библиотеки Ирина Самойлова.

Цель программы – возрождение традиций семейного чтения в семьях, имеющих детей дошкольного возраста, и практики семейного чтения как основы благоприятного психологического климата в семье посредством проведения совместных занятий.

Основные задачи занятий по программе «Маленький Читайка»: обучить молодых родителей творческой работе с детской книгой, методикам совместного чтения; усилить эмоциональный контакт родителей с детьми посредством чтения; привить детям навыки слушать, слышать и воспринимать художественные тексты; дать возможность наслаждаться звуком, словом, музыкой стиха; помочь увидеть за словами образ и передать его в разговоре, рисунке.

Программа «Маленький Читайка» успешно внедрена в деятельность зала семейного чтения Сахалинской областной детской библиотеки, открытого в ходе реализации одноименного грантового проекта в 2015 году. В течение двух лет каждое воскресенье в зале собираются малыши 3–5 лет и их родители на литературные встречи.

«Маленький Читайка» вместе с остальными работами, победившими в конкурсе, войдёт в банк авторских программ для их печати, распространения и использования.