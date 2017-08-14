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В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег

В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег

Участие в празднике приняли более 200 человек

Сегодня, 19 августа, в Южно-Сахалинске состоялся третий велопробег «Мой любимый город». Организаторы приурочили мероприятие ко грядущему Дню города. В пробеге приняли участие больше 200 человек от самых младших до старшего поколения. Велолюбители стартовали от реабилитационного центра «Аралия» и проехав по улицам Комсомольской, Пуркаева и Горького, финишировали на площади Победы.

Юрию Проселкину 79 лет, через неделю он будет праздновать свой юбилей. Он стал самым старшим участником заезда. Мужчина в основном занимается лыжным спортом, но также заядлый велосипедист.

– Я опасался, что машины будут мешать нам доехать до цели, но нам полностью освободили дорогу. Полицейские не пропустили автомобили, – рассказывает Юрий. – Нас еще дети обогнали – смотрю, ребята лет 7-8 вперед вырвались, взрослых обогнал.

А Егору Несвитову 14 лет, он в третий раз уже участвует в подобном заезде.

– Не каждый день удается проехать по открытой дороге, поэтому такие мероприятия стараюсь не пропускать, – говорит юноша.

Изначально участники заезда должны были финишировать на площади Славы, но из-за проходящего там другого праздника место встречи пришлось изменить. Это, по словам устроителей велопробега, не помешало основным планам.

– Такие мероприятия сплачивают людей, дают возможность пообщаться, даже оказать друг другу помощь. С каждым годом мы замечаем, что становится все больше активных людей, – отметила одна из организаторов, председатель городской Думы Елена Столярова.

Участников в конце пути ждали праздничная программа и бесплатное мороженое. Также среди велолюбителей выбирали победителей в номинациях «Самая дружная семья», «Самый старший участник», «Самый юный участник». Самых-самых наградили памятными грамотами и призами.

Галерея
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 1
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 2
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 3
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 4
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 5
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 6
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 7
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 8
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 9
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 10
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 11
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 12
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 13
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 14
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 15
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 16
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 17
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 18
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 19
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 20
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 21
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 22
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег, Фото: 23
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В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 14:59 +1
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 15:05
крутяк
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babaj
Написано сегодня, в 19:19
Не Проселков,а Проселкин вроде. Это бывший паровозный кочегар,а потом директор музея железной дороги. Я его помню молодым. Заметил печальное явление,что в старости у многих людей вместо выражения лица появляется гримаса. Молодец,но нужно улыбаться.)))
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