Танковые биатлонисты вернулись на Сахалин с победой

Сахалинские танкисты вернулись домой с наградами. Островные экипажи приняли участие в масштабных состязаниях по самому необычному биатлону на планете – танковому. Международные соревнования «Арми-2017» проходили на подмосковном военном полигоне Алабино.

Сборные из 28 стран мира вышли на передовую. Среди них Россия, Казахстан, Индия, Китай, Венесуэла, Беларусь, ЮАР и многие другие. Впервые приняли участие команды Лаоса и Уганды. В финальной эстафете российскую команду представляли 2 экипажа 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса Хомутово Южно-Сахалинска и первый танковый экипаж Южного военного округа.

В боевых машинах одновременно находились три человека – водитель, наводчик-оператор, командир. Танковым биатлонистам предстояло на скорость проехать по специально оборудованной трассе и поразить мишень с помощью трех разных видов оружия. В последний день соревнований танкисты сдавали нормативы физической подготовки. По итогам индивидуального зачета сахалинцы заняли первое и третье место, тем самым внеся решающий вклад в победу России.

Самолет с островными танкистами сегодня приземлился на военном аэродроме в селе Сокол Долинского района. На взлетной полосе «Маршем победителей» героев встречал военный оркестр. Как рассказали военнослужащие, победа сахалинцев стала возможна во многом благодаря слаженным действиям экипажа. Меткая стрельба зависела не только от наводчика, но и от механика-водителя.

- Морально было сложно, потому что там трибуны, много зрителей, но мы смогли собраться и показать все, на что способны, - вспоминает наводчик-оператор Илья Ишимов, который в финальных соревнованиях не допустил ни одного промаха.

- Неприятностей в пути танк не доставлял, рассказал механик-водитель «бронзового» экипажа Алексей Бакулев. Именно он выжимал все из танка, преодолевая препятствия на максимальной для 44-х тонной машины скорости в 65 километров в час. - Мы никого не боялись, это нас все боялись. Мы так натренировались, что понимали друг друга с полуслова, - добавил он.

Победа сахалинцев наряду с другими россиянами принесли Российской Федерации звание победителя международных соревнований «Танковый биатлон», на втором месте оказалась команда Казахстана, третьи - китайские военные. С биатлона островные танкисты привезли кубок. Сахалинское командование также пообещало поощрить победителей международного турнира.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области