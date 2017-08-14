новости
новости
Регистрация
Танковые биатлонисты вернулись на Сахалин с победой

Танковые биатлонисты вернулись на Сахалин с победой

Команда России стала первой в международном турнире

Сахалинские танкисты вернулись домой с наградами. Островные экипажи приняли участие в масштабных состязаниях по самому необычному биатлону на планете – танковому. Международные соревнования «Арми-2017» проходили на подмосковном военном полигоне Алабино.

Сборные из 28 стран мира вышли на передовую. Среди них Россия, Казахстан, Индия, Китай, Венесуэла, Беларусь, ЮАР и многие другие. Впервые приняли участие команды Лаоса и Уганды. В финальной эстафете российскую команду представляли 2 экипажа 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса Хомутово Южно-Сахалинска и первый танковый экипаж Южного военного округа.

В боевых машинах одновременно находились три человека – водитель, наводчик-оператор, командир. Танковым биатлонистам предстояло на скорость проехать по специально оборудованной трассе и поразить мишень с помощью трех разных видов оружия. В последний день соревнований танкисты сдавали нормативы физической подготовки. По итогам индивидуального зачета сахалинцы заняли первое и третье место, тем самым внеся решающий вклад в победу России.

Самолет с островными танкистами сегодня приземлился на военном аэродроме в селе Сокол Долинского района. На взлетной полосе «Маршем победителей» героев встречал военный оркестр. Как рассказали военнослужащие, победа сахалинцев стала возможна во многом благодаря слаженным действиям экипажа. Меткая стрельба зависела не только от наводчика, но и от механика-водителя.

- Морально было сложно, потому что там трибуны, много зрителей, но мы смогли собраться и показать все, на что способны, - вспоминает наводчик-оператор Илья Ишимов, который в финальных соревнованиях не допустил ни одного промаха.

- Неприятностей в пути танк не доставлял, рассказал механик-водитель «бронзового» экипажа Алексей Бакулев. Именно он выжимал все из танка, преодолевая препятствия на максимальной для 44-х тонной машины скорости в 65 километров в час. - Мы никого не боялись, это нас все боялись. Мы так натренировались, что понимали друг друга с полуслова, - добавил он.

Победа сахалинцев наряду с другими россиянами принесли Российской Федерации звание победителя международных соревнований «Танковый биатлон», на втором месте оказалась команда Казахстана, третьи - китайские военные. С биатлона островные танкисты привезли кубок. Сахалинское командование также пообещало поощрить победителей международного турнира.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:38 +6
Другие статьи по темам
Событие
танковый биатлон
Популярное на ASTV
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Сахалинец изнасиловал сестру жены
Сахалинец изнасиловал сестру жены
Следователи просят помочь опознать мужчину, найденного мертвым у дороги Вахрушев-Поронайск
Следователи просят помочь опознать мужчину, найденного мертвым у дороги Вахрушев-Поронайск
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 16:33
Молодцы!
Ответить
+3
С 28 региона
Написано сегодня, в 17:29
Присоединяюсь к предыдущему комментарию))) МОЛОДЦЫ!!!
Ответить
+1
Evgen_83
Написано сегодня, в 17:39
Молодцы! Не зря катаются на полигоне в последние года...
Ответить
+2
Trucker
Написано сегодня, в 17:46
Красавчики
Ответить
+1
Online
N9122011N Online
Написано сегодня, в 18:36
Молодцы наши ребята! Гордимся вами!
Ответить
0
Online
N9122011N Online
Написано сегодня, в 18:37
Болели за вас и ждали домой с победой!!! Ни на миг не сомневались в вас. Молодцы!!!
Ответить
0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 18:45
Молодцы!
Но в следующий раз фигачьте по госдуме-дуплетом с двух танков.)))получите приз зрительских симпатий.))))
Ответить
0
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 18:47
УРА, УРА, УРА!!!

Ух, танкисты - народ плечистый
Их не заманишь миской мясистой!
Ответить
0
Vova Kabaev
Написано сегодня, в 19:17
Теперь на Донбасс?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Маленький Читайка» из сахалинской детской библиотеки стал призером на всероссийском конкурсе
«Маленький Читайка» из сахалинской детской библиотеки стал призером на всероссийском конкурсе
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег
В Южно-Сахалинске состоялся массовый велопробег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru