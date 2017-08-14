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В Аниве выбрали место под строительство скейт-парка

В Аниве выбрали место под строительство скейт-парка

Его построят в следующем году

В Аниве появится новое сооружение для активного отдыха. Во время недавней прямой линии к губернатору обратились старшеклассники районного центра. Подростки сетовали на отсутствие в городе мест для занятий скейтбордингом, для катания на самокатах и роликах. 

Глава региона поручил местным властям проработать вопрос о приобретении необходимого оборудования и подобрать площадку для поклонников уличного спорта. 

Накануне глава Анивского городского округа Александр Ивашов встретился с местной молодёжью, чтобы обсудить проект будущего скейт-парка, согласовать с ребятами место установки оборудования и обговорить несколько вариантов эскизов.  

- Все задумано так, чтобы спортсмены различных дисциплин не мешали друг другу и не создавали опасные ситуации. Здесь можно будет кататься на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах. Парк будет ориентирован на спортсменов начального, среднего и высокого уровня. Производитель гарантирует высочайшую точность фигур и качество их исполнения, что немаловажно для соблюдения техники безопасности при катании, - разъяснил Александр Ивашов.  

Все элементы скейт-парка произведут в Санкт-Петербурге. Завод-изготовитель северной столицы уже предоставил аналогичный проект Южно-Сахалинску. По итогам обсуждений было принято решение построить скейт-парк в Аниве на территории за Домом детского творчества. Там как раз есть пустующая площадка, которую строители подготовят для асфальтирования.

- Пока мы вынуждены обкатывать центральную площадь, мешаем горожанам. Трюки отрабатываем здесь же – на бордюрах и лестнице. Что небезопасно, конечно. Если площадка будет стоять в парке, то мы никому не будем мешать. Мы считаем, что это самый простой способ привлечь подростков в спорт. Школьники, смотря на нас, захотят к нам присоединиться. Для кого-то такие занятия может станут образом жизни, – поделился мнением один из уличных ребят Алексей Попов.

Оборудование поступит из Санкт-Петербурга на Сахалин уже через два месяца. Но основные работы будут выполнены весной 2018 года, после того как будут проведены все положенные по закону процедуры.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:54 +1
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