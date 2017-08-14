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«Сахалин» сегодня встретится с аутсайдером футбольного первенства
Фото: ПСК "Сахалин"

«Сахалин» сегодня встретится с аутсайдером футбольного первенства

Матч начнется в 22 часа по островному времени

Сегодня вечером футболисты «Сахалина» сыграют в Омске свой четвертый матч сезона. Местный «Иртыш» – аутсайдер турнира в зоне «Восток» 2-го дивизиона. Перед встречей главный тренер сахалинцев Дмитрий Емельянов заявил: из Омска футболисты «должны привезти три очка».

Первая игра с омичами в прошлом сезоне закончилась разгромной победой «Сахалина» –  тогда островные футболисты забили в ворота хозяев 5 безответных мячей. В трех остальных матчах также сильнее оказывались сахалинцы, таким образом, итог встреч – четыре победы и ни одного поражения или ничьей.

Начало встречи – в 17 часов по омскому времени. В Сахалинской области в это время будет 22 часа.

Также в рамках футбольного первенства сегодня состоятся матчи в Чите – местный клуб принимает иркутский «Зенит» – и в Барнауле, где «Динамо» играет с комсомольской «Сменой».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:06 +1
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