Для Фонда капитального ремонта Сахалинской области ищут директора

Министерство ЖКХ Сахалинской области объявило конкурс на вакантную должность генерального директора областного Фонда капитального ремонта. Документы от кандидатов будут приниматься в течение месяца, до 19 сентября.

Как сообщается, отбор на должность пройдет в три этапа. Сначала комиссия проверит все сведения, поданные кандидатами, на достоверность и полноту. Затем состоится квалификационный экзамен – список вопросов состоит больше чем из 150 пунктов. После этого придет очередь индивидуальных собеседований. Все эти этапы, как ожидается, закончатся к середине ноября.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области был создан в 2013 году. Его учредитель – областное министерство ЖКХ. С января 2017 года обязанности директора исполняет Наталия Мизинина.