Для Фонда капитального ремонта Сахалинской области ищут директора
Объявлен конкурс на должность
Министерство ЖКХ Сахалинской области объявило конкурс на вакантную должность генерального директора областного Фонда капитального ремонта. Документы от кандидатов будут приниматься в течение месяца, до 19 сентября.
Как сообщается, отбор на должность пройдет в три этапа. Сначала комиссия проверит все сведения, поданные кандидатами, на достоверность и полноту. Затем состоится квалификационный экзамен – список вопросов состоит больше чем из 150 пунктов. После этого придет очередь индивидуальных собеседований. Все эти этапы, как ожидается, закончатся к середине ноября.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области был создан в 2013 году. Его учредитель – областное министерство ЖКХ. С января 2017 года обязанности директора исполняет Наталия Мизинина.