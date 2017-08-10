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В областном центре открылся сбор молодых специалистов сферы образования

В областном центре открылся сбор молодых специалистов сферы образования

Собрались больше 60 человек

Сегодня в областном центре начался сбор молодых специалистов сферы образования в рамках проведения форумной кампании «Острова-2017». На одной площадке собралось более 60 молодых учителей, тренеров, педагогов и преподавателей из 15 районов области.

- Основная цель сбора – это повышение престижа педагогической профессии, создание крепкой единой команды педагогов. Составляет престиж сам педагог, который позиционирует себя, как пример: для детей, для родителей, для общественности. Наша задача молодых специалистов, этот престиж в глазах людей повысить, - отмечает учитель истории и обществознания лицея №1 Южно-Сахалинска Татьяна Пак. – Будем поднимать вопросы самообразования молодых учителей, какие проблемы существуют в системе образования, при получении педагогической специальности, вопросы стимулирования молодых специалистов.

В течение 3 дней форумчан ожидают круглые столы, мастер-классы, деловые игры и дискуссионные площадки. Совместно с приглашенными экспертами будут работать над созданием инновационных проектов, направленных на решение вопросов в сфере образования. Основными темами станут: «Образ современного специалиста образования, критерии успешности человека и организации», «Перспективы личностного и профессионального роста молодого специалиста  образования», «Философия жизни: ценностные ориентации современного специалиста», «Проблемы в системе образования и пути их решения».

- Подобное мероприятие мы проводим уже во второй раз. В июле был аналогичный сбор с молодыми специалистами системы здравоохранения, и сейчас с молодыми учителями и преподавателями. Мы надеемся, что по результатам прошедшего форума мы получим обратную связь от участников, различные предложения в адрес профильного министерства по улучшению системы образования в островном регионе, - отметил начальник отдела молодежной политики минспорта Сахалинской области Александр Неустроев.

Организаторами сбора являются региональное министерство спорта и молодежной политики и Общественная палата Сахалинской области.

Завершится сбор 20 августа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:49 +1
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