фото и видео очевидцев
Два грузовика и универсал столкнулись в Южно-Сахалинске
ДТП произошло в районе перекрестка улиц Ленина и Транзитной
ДТП произошло сегодня, 17 августа примерно в 14:10 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Ленина и Транзитной. Там столкнулись грузовики "Шаман" и Toyota Dyna, универсал Subaru Forester.
Toyota Dyna вылетела в кювет.
От удара все автомобили получили механические повреждения. ДТП затруднило движение на перекресте по всем направлениям
Люди в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Написано сегодня, в 15:12
в чем отличие первого видео от второго????
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