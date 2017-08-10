Два грузовика и универсал столкнулись в Южно-Сахалинске

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ДТП произошло в районе перекрестка улиц Ленина и Транзитной

ДТП произошло сегодня, 17 августа примерно в 14:10 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Ленина и Транзитной. Там столкнулись грузовики "Шаман" и Toyota Dyna, универсал Subaru Forester.

Toyota Dyna вылетела в кювет.

От удара все автомобили получили механические повреждения. ДТП затруднило движение на перекресте по всем направлениям

Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.