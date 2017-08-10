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Два грузовика и универсал столкнулись в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Два грузовика и универсал столкнулись в Южно-Сахалинске

ДТП произошло в районе перекрестка улиц Ленина и Транзитной

ДТП произошло сегодня, 17 августа примерно в 14:10 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Ленина и Транзитной. Там столкнулись грузовики "Шаман" и Toyota Dyna, универсал Subaru Forester.

Toyota Dyna вылетела в кювет.

От удара все автомобили получили механические повреждения. ДТП затруднило движение на перекресте по всем направлениям

Люди в аварии не пострадали. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:09 0
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Комментарии
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Написано сегодня, в 15:12
в чем отличие первого видео от второго????
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