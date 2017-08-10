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Семь микрорайонов Южно-Сахалинска останутся без горячей воды

Семь микрорайонов Южно-Сахалинска останутся без горячей воды

Работы идут в рамках подготовки к отопительному сезону

В пятницу, 18 августа, в семи микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду. Отключения пройдут в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Воды не будет с 9 до 20 часов в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах.

В ходе гидравлических испытаний, проведенных 11 августа, выявлено 5 порывов и 10 незначительных дефектов на тепловых сетях. На сегодняшний день оперативными ремонтно-восстановительными бригадами АО «СКК» устранено 10 повреждений. Работы продолжаются.

21, 23 и 25 августа Сахалинская коммунальная компания проведет очередные гидравлические испытания без отключения горячего водоснабжения.

Коммунальщики рекомендуют не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, рекомендуется  не оставлять в зонах теплотрасс автомобильный транспорт.

При обнаружении порывов, локальных течей, размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо сообщать информацию по телефонам диспетчерской службы компании: (4242) 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:49 +2
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Событие
отопительный сезонгорячая вода
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:52
семь районов и наверное 98% Сахалинской области будут без горячей воды
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+1
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TROL Online
Написано сегодня, в 16:54
Bokassa, У 98% Сахалинской области её и так нету
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+1
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:10 Отредактированно сегодня, в 17:11
какая трагедия!!!! без горячей воды... 70 % население пользуются титанами.в летнее время. и не чего...живут.
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