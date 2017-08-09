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Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине

Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине

В соревнованиях приняли участие 10 команд

В Южно-Сахалинске завершилось первенство островного региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р. На стадионе «Спартак» финты и комбинации показали игроки из десяти команд.

На правах хозяина турнира ОГАУ «ФК «Сахалин» выставило четыре команды («Сахалин-2004», «Сахалин-2005», «Сахалин-2005-2» и «Сахалин-2006». Областной центр также представляли ребята из ДЮСШ. Помимо них на медали претендовали футболисты из Долинска, Невельска, Ноглик, села Покровка и Холмска.

Турнир прошел по круговой системе, что позволило всех участникам получить обширную игровую практику (все сыграли по девять матчей). Это правильное решение организаторов, ведь для футболистов 2004 г.р. в области проводится не так уж много соревнований. Так что, довольными остались все, а особенно – победитель и призеры.

Первое место занял «Сахалин-2004». Это тот самый случай, когда к победе подходит эпитет «безоговорочная». Ребята из ОГАУ «ФК «Сахалин» выиграли все матчи и на шесть очков опередили ближайшего преследователя. Лишь один раз победители турнира пропустили в свои ворота два гола (в трех играх они сохранили их «сухими» и пять раз пропустили по одному мячу).

Второе место заняли представители Невельска (21 очко). Серебряные призеры провели неплохой турнир. Они одержали шесть побед и всего лишь два раза проиграли с минимальным счетом. На третьей строчке турнирной таблицы – Долинск (18 очков).

За чертой призеров остались: «Сахалин-2005» (16), Ноглики (16), Холмск (12), Покровка (10), ДЮСШ (4), «Сахалин-2005-2» (3), «Сахалин-2006» (1).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

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Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 1
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 2
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 3
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 4
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 5
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 6
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 7
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 8
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 9
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 10
Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине, Фото: 11
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Первенство области региона по футболу среди юношей 2004 – 2005 г.р прошло на Сахалине
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:36 +1
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