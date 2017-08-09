В Ногликах больше десятка семей получили ключи от новых квартир

Сегодня в центре поселка Ноглики собрались десятки людей. Поводом стал торжественный ввод в строй нового жилого дома. Он построен в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В трёхэтажном здании из монолитного железобетона на улице Репина 12 квартир. В нем три однокомнатные квартиры, шесть двухкомнатных и три трехкомнатные. Дом имеет централизованное отопление, газо- и водоснабжение. В каждой квартире обеспечен доступ в интернет, проведен телефон и кабельное телевидение. Установлены энергосберегающие окна из ПВХ профилей с двойным стеклопакетом, имеется и остекленный балкон. Помещения полностью подготовлены для проживания.

Строители, как и положено, не ограничились возведением здания. На благоустроенной придомовой территории обустроены зоны отдыха для детей и взрослых, физкультурную и детские площадки с резиновым покрытием. На тротуарах уложена брусчатка, проезды и парковки асфальтированы.

- Наша цель - сделать так, чтобы сахалинцы и курильчане проживали в достойных условиях. – сказал, обращаясь к собравшимся, губернатор Олег Кожемяко. – Поэтому программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Сахалинской области будет продолжена. В соответствии с ней в вашем муниципальном образовании в ближайшие годы будет построено 6000 квадратных метров жилья. Это означает, что многие жители района обретут просторные квартиры, построенные с учетом всех современных требований.

Глава островного региона вручил ключи будущим жильцам и вместе с самыми юными новоселами перерезал красную ленточку на входе в дом.

- Вместе с семьей сына я жила в полублагоустроенном бараке, - рассказала, осмотрев свою новую двухкомнатную квартиру, пенсионерка Людмила Монгуш. – Он был построен в неудачном месте и уже почти развалился от сырости. Теперь мы переедем в новую квартиру и наконец то будем жить в комфортных условиях. Здесь очень удобно. Центр, рядом живут и другие мои дети.

- Мы так долго ждали этого дня, - поделилась эмоциями сотрудница ногликского аэропорта Ирина Данилова. – Квартира наша в бараке была маленькой, нам с тремя детьми было очень тесно. Стены в доме перекосились, септик постоянно забивался. Теперь у нас просторная трехкомнатная квартира и мы очень рады новому жилью.

В течение ближайших недель в Ногликах будут введены в строй еще два дома: один на 12 квартир, второй на 24. Оба они возведены в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области