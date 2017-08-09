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В Ногликах больше десятка семей получили ключи от новых квартир

В Ногликах больше десятка семей получили ключи от новых квартир

Скоро будут сданы еще два дома

Сегодня в центре поселка Ноглики собрались десятки людей. Поводом стал торжественный ввод в строй нового жилого дома. Он построен в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В трёхэтажном здании из монолитного железобетона на улице Репина 12 квартир. В нем три однокомнатные квартиры, шесть двухкомнатных и три трехкомнатные. Дом имеет централизованное отопление, газо- и водоснабжение. В каждой квартире обеспечен доступ в интернет, проведен телефон и кабельное телевидение. Установлены энергосберегающие окна из ПВХ профилей с двойным стеклопакетом, имеется и остекленный балкон. Помещения полностью подготовлены для проживания.

Строители, как и положено, не ограничились возведением здания. На благоустроенной придомовой территории обустроены зоны отдыха для детей и взрослых, физкультурную и детские площадки с резиновым покрытием. На тротуарах уложена брусчатка, проезды и парковки асфальтированы.

- Наша цель - сделать так, чтобы сахалинцы и курильчане проживали в достойных условиях. – сказал, обращаясь к собравшимся, губернатор Олег Кожемяко. – Поэтому программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Сахалинской области будет продолжена. В соответствии с ней в вашем муниципальном образовании в ближайшие годы будет построено 6000 квадратных метров жилья. Это означает, что многие жители района обретут просторные квартиры, построенные с учетом всех современных требований.

Глава островного региона вручил ключи будущим жильцам и вместе с самыми юными новоселами перерезал красную ленточку на входе в дом.

- Вместе с семьей сына я жила в полублагоустроенном бараке, - рассказала, осмотрев свою новую двухкомнатную квартиру, пенсионерка Людмила Монгуш. – Он был построен в неудачном месте и уже почти развалился от сырости. Теперь мы переедем в новую квартиру и наконец то будем жить в комфортных условиях. Здесь очень удобно. Центр, рядом живут и другие мои дети.

- Мы так долго ждали этого дня, - поделилась эмоциями сотрудница ногликского аэропорта Ирина Данилова. – Квартира наша в бараке была маленькой, нам с тремя детьми было очень тесно. Стены в доме перекосились, септик постоянно забивался. Теперь у нас просторная трехкомнатная квартира и мы очень рады новому жилью.

В течение ближайших недель в Ногликах будут введены в строй еще два дома: один на 12 квартир, второй на 24. Оба они возведены в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:47 +3
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Место
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Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 15:55
Ну что за безобразие из труб на кухне
даже гарнитур не повесить.
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:20
Devil1985,
За то удобно
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0
Devil1985
Написано сегодня, в 16:56
MARBLE, а в чём удобства-то
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 17:06
Devil1985, Да я же с иронией написала, на смайлы внимание обратите....

Очевидно, что те, кто проектировал, строил и принимал в эксплуатацию, так считают, им же не жить в этих квартирах...
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0
Еще 2 комментария
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:39
Дааа...
Водосточных труб с кровли нет, вода, похоже, будет литься на головы и отмостку произвольно...
Отмостка выполнена без надлежащего уклона....
Фасад здания современной казармы, правда, цвет у него не серый, как у зданий в СССР...
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+1
НКолчина
Написано сегодня, в 18:53
MARBLE, водосточные трубы с кровли... Я их только в частных домах и вижу... А на муниципальном жилье?
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0
sasch
Написано сегодня, в 18:58
MARBLE, Коричневые полоски вниз с крыши это как раз водосточные трубы.
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:13
sasch, Дааа...
А я их рассматривала, но подумала, что это там кабель проложен...
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+1
Еще 1 комментарий
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:46
Тем не менее, хорошая Новость!!!
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+2
sasch
Написано сегодня, в 19:04
Вешать гарнитур на кухне...
Всё по прежнему.
Как только появляется "моё" пространство, человек сразу же пытается его забить всяким..... э-э-э всячиной.
Наверное просто такой нынче дизайнерский стиль в моде.
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