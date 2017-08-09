Определены участки для досрочного голосования на выборах депутатов облдумы

Они расположены в труднодоступных и отдаленных местностях

Члены избирательной комиссии Сахалинской области на прошедшем заседании рассмотрели ряд важных вопросов. Одним из них стало проведение досрочного голосования на избирательных участках в ряде труднодоступных и отдаленных местностей на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

«Мы продолжаем подготовку к досрочному голосованию. В этот раз к нам поступили на согласование обращения Невельской, Смирныховской и Александровск-Сахалинской территориальных комиссий о проведении досрочного голосования для избирателей в труднодоступных местностях, для того, чтобы обеспечить их избирательные права», – сообщил начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии Алексей Большаков.

В итоге члены сахалинского избиркома разрешили Невельской ТИК провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся на острове Монерон, включенных в список избирателей избирательного участка № 97, и отдельных групп избирателей, находящихся на мысе Крильон, включенных в список избирателей участка № 106 – в период с 26 августа по 5 сентября.

Также разрешено Смирныховской ТИК провести 28 августа досрочное голосование всех избирателей на избирательном участке № 174, образованном в вахтовом поселке нефтперерабатывающего завода Акионерного общества «Петросах», расположенном на месторождении «Окружное» Смирныховского района. Начало голосования на этом участке перенесено на 6 часов местного времени.

Александровск-Сахалинская территориальная комиссия проведет досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в селе Мангидай, включенных в список избирателей участка № 5 (село Мгачи) 9 сентября.

3 сентября проголосуют все избиратели на участках № 1 (сёла Виахту. Трамбаус), № 2 (село Хоэ), № 3 (село Танги) Александровск-Сахалинского района.

Территориальным комиссиям поручено установить контроль за проведением голосования и доводить по мере проведения до сведения избирательной комиссии Сахалинской области всю информацию.

Обращения от ТИК в других труднодоступных местностях в сахалинском избиркоме рассматривают по мере их поступления. Работа ведется в установленные законом сроки.

Ещё 15 августа члены избирательной комиссии Сахалинской области утвердили протокол о результатах жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

«9 августа в соответствии с законом, с порядком, утвержденным комиссией, была проведена жеребьевка по размещению наименований и эмблем избирательных объединений в бюллетене по единому избирательному округу. При процедуре присутствовали все руководители партий, уполномоченные представители, их ознакомили с правилами проведения. И сегодня мы должны утвердить протокол», – рассказала секретарь избирательной комиссии Сахалинской области Марина Андриянова.

Кстати, согласно протоколу, жеребьевка длилась 17 секунд – с 16:41:39 до 16:41:56.

Член избирательной комиссии Сахалинской области с правом решающего голоса Юрий Белоусов отметил, что компьютерная жеребьевка с помощью Федеральной программы ГАС «Выборы» на Сахалине была опробована впервые.

«Жребий был доверен компьютерной системе – и это повышает открытость избирательного процесса, исключает человеческий фактор. Процедура прошла быстро, четко. Теперь всё зависит от работы с избирателями – номер не гарантирует ни поражения, ни победы», – отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Исходя из протокола жеребьевки, в избирательной комиссии Сахалинской области составлены тексты бюллетеней по всем 14 избирательным округам.

«Руководители партий и уполномоченные ознакомились с ними, проверили, внесли небольшие корректировки, всё согласовали. Своим постановлением мы должны утвердить тексты», – сообщила секретарь избиркома. Члены комиссии вынесли положительный вердикт. В ближайшее время начнется изготовление бюллетеней.

Еще члены избирательной комиссии утвердили Инструкцию по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» при проведении выборов депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

«Эта инструкция у нас на 47 листах. Этот документ очень важен – там прописаны все организационные моменты, кто, что, каким образом и куда должен передавать, какие именно материалы, где подводятся итоги голосования, как проводится передача сведений – и так далее», – отметила Марина Андриянова. Такая инструкция утверждается индивидуально на каждых выборах.

До 20 августа избирательная комиссия Сахалинской области должна завершить работу по формированию резерва составов участковых комиссий. ТИК уже провели большую работу по анализу и сбору заявлений, и она продолжается.

Члены избиркома своим решением исключили 336 лиц из резерва составов участковых комиссий Долинской, Макаровской, Невельской, Холмской и Южно-Сахалинской городской территориальных комиссий.

Другим постановлением в резерв составов 17-ти участковых комиссий зачислены 198 граждан.

Также решением избирательной комиссии Сахалинской области от 15 августа создана группа контроля за использованием ГАС «Выборы» 10 сентября 2017 года. В ней будут значиться как минимум пять членов избиркома. Как рассказала руководитель информационного центра избирательной комиссии Сахалинской области Людмила Шаптала, члены группы контроля с разбивкой на часы будут вести дежурство в день голосования.

Также 15 августа были приняты решения о назначении двух членов избирательной комиссии Сахалинской области с правом совещательного голоса. Другим постановлением назначен член Южно-Курильской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Следующее заседание избирательной комиссии Сахалинской области запланировано на 15 часов 18 августа.