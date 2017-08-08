Участникам областного чемпионата по пляжному волейболу осталось сыграть один тур

В конце августа в Корсакове будет сыгран третий, решающий тур чемпионата области по пляжному волейболу.

В настоящее время в женском чемпионате принимают участие 11 дуэтов. Максимальное количество очков набрали Наталья Смирнова и Лилия Кузнецова. Они побеждали на каждом из двух предыдущих этапов. Поэтому у них сейчас 800 очков и практически зеленый свет на пути к золотым медалям.

Конкурентки лидеров пока не отличаются стабильностью, и им остается надеяться лишь на то, что Смирнова и Кузнецова в третьем туре займут место внизу турнирной таблицы. На сегодняшний день вторую сумму баллов набрали Марина Загидулина и Анастасия Попова (540).

В мужском турнире (8 команд) лидируют Евгений Титов и Станислав Тулаев. В их активе 760 очков. 80 очков уступают им Олег Крюков и Никита Ивашечкин. Еще три команды набрали по 480 очков и их шансы на победу в чемпионате скорее теоретические, чем практические.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области