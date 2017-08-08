В Углегорском районе столкнулись два самосвала

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По словам очевидцев, в аварии пострадали водители большегрузов

Утром 14 августа в Углегорском районе на технологической дороге недалеко от разреза ЗУК лоб в лоб столкнулись два самосвала.

Как сообщают "Углегорские новости", на место происшествия незамедлительно выехали пожарный расчёт, карета скорой помощи и сотрудники полиции.

По словам очевидцев, в аварии пострадали водители большегрузов. Они госпитализированы в Углегорскую ЦРБ. Причины случившегося и подробности аварии уточняются.