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В Углегорском районе столкнулись два самосвала
фото и видео "Углегорские новости"

В Углегорском районе столкнулись два самосвала

По словам очевидцев, в аварии пострадали водители большегрузов

Утром 14 августа в Углегорском районе на технологической дороге недалеко от разреза ЗУК лоб в лоб столкнулись два самосвала.

Как сообщают "Углегорские новости", на место происшествия незамедлительно выехали пожарный расчёт, карета скорой помощи и сотрудники полиции.

По словам очевидцев, в аварии пострадали водители большегрузов. Они  госпитализированы в Углегорскую ЦРБ. Причины случившегося и подробности аварии уточняются.

сегодня, в 14:19 +2
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Комментарии
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 15:00
Бедные мужички, вот теперь запара им будет выплачивать хозяевам ущерб.
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:22
Они друг друга что ли не видели.
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0
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 15:59
Это же с какой скоростью надо было ехать, что бы вот так, в смятку?
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+1
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