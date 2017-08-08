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В Углегорском районе столкнулись два самосвала
По словам очевидцев, в аварии пострадали водители большегрузов
Утром 14 августа в Углегорском районе на технологической дороге недалеко от разреза ЗУК лоб в лоб столкнулись два самосвала.
Как сообщают "Углегорские новости", на место происшествия незамедлительно выехали пожарный расчёт, карета скорой помощи и сотрудники полиции.
По словам очевидцев, в аварии пострадали водители большегрузов. Они госпитализированы в Углегорскую ЦРБ. Причины случившегося и подробности аварии уточняются.
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Комментарии
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Alenushka Online
Написано сегодня, в 15:00
Бедные мужички, вот теперь запара им будет выплачивать хозяевам ущерб.
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Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:22
Они друг друга что ли не видели.
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Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 15:59
Это же с какой скоростью надо было ехать, что бы вот так, в смятку?
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