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Больше тонны лосося выловили браконьеры на побережье залива Чайво

Больше тонны лосося выловили браконьеры на побережье залива Чайво

Всего за двое суток сахалинские пограничники обезвредили три группы нелегальных рыбаков

За двое суток в конце прошедшей недели сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области выявлено и пресечено три факта незаконного промысла водных биологических ресурсов.

Один из них был зарегистрирован в районе реки Анна Долинского района, где задержан с поличным гражданин РФ, ловивший рыбу лососевых пород с помощью ставной сети. В нарушении Правил рыболовства данный гражданин сознался, дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

10 августа на побережье залива Чайво Ногликского района задержаны 3 гражданина Российской Федерации. Злоумышленники выловили более 1 тонны лосося с использованием ставных сетей и незарегистрированных маломерных плавательных средств. Орудия незаконной добычи, плавательные средства, водные биологические ресурсы изъяты.

11 августа севернее реки Бахура Долинского района задержанием с поличным пресечена деятельность двух преступных групп. 4 гражданина Российской Федерации задержаны при перевозке рыбы. В ходе контрольно-проверочных мероприятий пограничниками установлено, что злоумышленники оборудовали легковые автомобили (кроссовер и микроавтобус) для транспортировки браконьерского улова. В транспортных средствах обнаружены рыбацкие костюмы, объячеинная рыба лососевых пород, общим весом около 3 тонн.

По данным фактам проводятся оперативно-разыскные и следственные действия. В отношении указанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

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Обезврежены браконьеры
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:30 +2
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:35
Вот где Мишкино "счастье". Эти твари все реки перекрыли
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 09:42
Где они успевают ее ловить...Рыбы нигде нет...
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+6
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 10:19
Льдом пересыпают..неужели не выкинут а людям продадут или раздадут??
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:59
jkmu, да ладно! Людям... Скажете тоже. Даже ветеранам или пенсионерам не продадут по дешевке
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 10:37
Хозяин наверное им приказал и сказал, что, а если поймают, то я вас не знаю...
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0
SPY
Написано сегодня, в 11:07
Да ладно!? Правда? А теперь посчитайте сколько сотен тонн скрытых от квоты уходит налево? И вы пытаетесь нас убедить,что вред это браконьеры? Согласен. Но это меньшее зло в срвнении с промышленными масштабами
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+3
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 11:11
SPY,
Эт точно.
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0
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:41
SPY, и те, и другие браконьеры - масштаб разный!.. Вон станы, которые прикрыть не могут - тоже ж браконьеры.
Ну почему нельзя как-нибудь так: 5-10 лет уголовки плюс конфискация имущества. У всех. Особенно у главных.
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+1
Арктический Воин
Написано сегодня, в 11:10
Прикольная мозаика получилась. Картина рыбой
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0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 11:46
икру то уже успели сбагрить)))
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