Больше тонны лосося выловили браконьеры на побережье залива Чайво

Всего за двое суток сахалинские пограничники обезвредили три группы нелегальных рыбаков

За двое суток в конце прошедшей недели сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области выявлено и пресечено три факта незаконного промысла водных биологических ресурсов.

Один из них был зарегистрирован в районе реки Анна Долинского района, где задержан с поличным гражданин РФ, ловивший рыбу лососевых пород с помощью ставной сети. В нарушении Правил рыболовства данный гражданин сознался, дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

10 августа на побережье залива Чайво Ногликского района задержаны 3 гражданина Российской Федерации. Злоумышленники выловили более 1 тонны лосося с использованием ставных сетей и незарегистрированных маломерных плавательных средств. Орудия незаконной добычи, плавательные средства, водные биологические ресурсы изъяты.

11 августа севернее реки Бахура Долинского района задержанием с поличным пресечена деятельность двух преступных групп. 4 гражданина Российской Федерации задержаны при перевозке рыбы. В ходе контрольно-проверочных мероприятий пограничниками установлено, что злоумышленники оборудовали легковые автомобили (кроссовер и микроавтобус) для транспортировки браконьерского улова. В транспортных средствах обнаружены рыбацкие костюмы, объячеинная рыба лососевых пород, общим весом около 3 тонн.

По данным фактам проводятся оперативно-разыскные и следственные действия. В отношении указанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области