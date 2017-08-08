Иномарка сбила ребенка в Холмске

ДТП произошло сегодня вечером, 14 августа в Холмске на улице Школьной, в районе детской школы искусств.

По предварительной информации, девушка, управляя автомобилем Toyota Vista Ardeo, сбила ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, пострадал мальчик - он разбил коленку. Есть ли у ребенка другие травмы - определят медики.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.