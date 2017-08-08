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Иномарка сбила ребенка в Холмске

Иномарка сбила ребенка в Холмске

ДТП произошло на улице Школьной

ДТП произошло сегодня вечером, 14 августа в Холмске на улице Школьной, в районе детской школы искусств.

По предварительной информации, девушка, управляя автомобилем Toyota Vista Ardeo, сбила ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, пострадал мальчик - он разбил коленку. Есть ли у ребенка другие травмы - определят медики.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Галерея
Иномарка сбила ребенка в Холмске, Фото: 1
Иномарка сбила ребенка в Холмске, Фото: 2
Иномарка сбила ребенка в Холмске, Фото: 3
Иномарка сбила ребенка в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 18:46 +7
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано вчера, в 19:06
Одно и тоже, один идет не смотрет, другая едет не видит. Хорошо что обошлось без серьёзных трамв.
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+11
MARBLE
Написано вчера, в 20:40
Пострадавшему мальчику скорейшей поправки здоровья
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+3
Totoshka
Написано вчера, в 21:14
На этом переходе постоянно кого-то сбивают. Расположен очень неудачно. Там автобусная остановка. Из-за автобусов и маршруток нифига не видно. Особенно если одна маршрутка стоит на остановке, а вторая перед переходом ожидает, пока первая место освободит. Зебра оказывается между двумя стоящими автобусами, для остальных машин обзора никакого. В Холмске вообще дороги, тротуары, переходы наляпаны как попало, особенно в том районе. Чего только стоит переход в никуда на подъеме на Молодежку и лестница в никуда от аптеки вниз.
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+4
DestructoR
Написано вчера, в 21:56
Totoshka, не видишь - не едь, ползи
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+2
Totoshka
Написано вчера, в 22:31
DestructoR, я вообще не вожу машину, а говорю с точки зрения пешехода. Как известно, пешеход всегда прав, но не всегда жив, поэтому задолбалась уже пробираться по зебре между маршрутками, сначала, крадучись, боязливо выглядывать из-за раскорячевшегося перед зеброй автобуса и только потом идти через дорогу. А если учесть, что в конце зебры частенько нехилая лужа, то вообще жесть - не знаешь, то ли под ноги смотреть, то ли по сторонам.
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+2
ZLOI275
Написано вчера, в 22:49 Отредактированно вчера, в 22:50
Totoshka, А вот не надо. Уже как то писали что на разметку знаки итд итп У НАС НА САХАЛИНЕ ,заказывают проекты аж в самом Питере!!!!! Им же виднее как нам тут правильно ездить
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+2
Еще 1 комментарий
Nektos
Написано сегодня, в 00:06
Внимание на дороге это самое главное для всех участников дорожного движения!!!
Пострадавшему скорейшего аыздоровления!!!
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