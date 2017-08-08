Иномарка сбила ребенка в Холмске
ДТП произошло на улице Школьной
ДТП произошло сегодня вечером, 14 августа в Холмске на улице Школьной, в районе детской школы искусств.
По предварительной информации, девушка, управляя автомобилем Toyota Vista Ardeo, сбила ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
По словам очевидцев, пострадал мальчик - он разбил коленку. Есть ли у ребенка другие травмы - определят медики.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Пострадавшему скорейшего аыздоровления!!!