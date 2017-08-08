новости
новости
Регистрация
В Тымовском подросток украл из киоска продукты
Prvi.tv

В Тымовском подросток украл из киоска продукты

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции Тымовского района раскрыли кражу товара из торгового киоска. 

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, установлено, что злоумышленник в ночь на 16 июля в торговую точку и украл продукты на 20 тысяч 500 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник попал в киоск, отжав металлические ставни и разбив окно.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники вышли на подозреваемого – 15-летнего местного жителя. Похищенный товар был частично изъят.

Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.       

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
кража
Место
Тымовское
Популярное на ASTV
Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Волонтеры перекрыли дорогу в Долинском районе
Сахалинцы продолжают поиски пропавшего Михаила
Сахалинцы продолжают поиски пропавшего Михаила
Завод готовой еды открылся на Сахалине
Завод готовой еды открылся на Сахалине
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 13:32
Грустно это все товарищи....Когда дети продукты воруют..
Ответить
+9
-AnnA-
Написано сегодня, в 13:48
Накормить бы его лучше, а не в тюрьму

если конечно он украл не с целью перепродажи...
Ответить
+2
SonyI
Написано сегодня, в 14:31
Похоже никто разбираться не будет, что пацана толкнуло на кражу! А надо бы!!Голодный ребенок -это преступление со стороны взрослых!
Ответить
+3
leksoos13
Написано сегодня, в 14:51
самое главное понять причину-хотел кушать или просто скучно/жажда наживы и т.д....
Ответить
+4
leksoos13
Написано сегодня, в 14:52
а мож это уже "проба пера" подрастающего поколения под воздействием старших-путевка в жизнь так сказать, проверка... Причины разные могут быть
Ответить
+2
дизельный_дым
Написано сегодня, в 15:09
Династия это симейная.Сейчас его там накормят.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Жители Холмска смогут задать свои вопросы главе районной администрации
Жители Холмска смогут задать свои вопросы главе районной администрации
«Сахалин-М» одолел «молодежку» «Луча-Энергии»
«Сахалин-М» одолел «молодежку» «Луча-Энергии»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru