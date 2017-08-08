В Тымовском подросток украл из киоска продукты

Prvi.tv

Сотрудники полиции Тымовского района раскрыли кражу товара из торгового киоска.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, установлено, что злоумышленник в ночь на 16 июля в торговую точку и украл продукты на 20 тысяч 500 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник попал в киоск, отжав металлические ставни и разбив окно.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники вышли на подозреваемого – 15-летнего местного жителя. Похищенный товар был частично изъят.

Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.