Правдинские рыбаки создадут кооператив

Они решили объединиться для поддержания отрасли и личных интересов

Проблема реализации областного проекта по рыбалке в прибрежных водах Сахалина и Курил в нынешнем году встала как никогда остро. По сравнению с 2016 годом изменились подходы и правила выдачи разрешений на ведение промысловой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Холмский городской округ»

Рыбак-частник уже не может на основании полученной в территориальном управлении путёвки заниматься добычей. Сегодня в приоритете создание рыболовецких артелей или других форм организаций с образованием юридического лица.

Этой проблеме была посвящена рабочая встреча главы администрации Холмского городского округа Андрея Сухомесова с рыбаками села Правда и председателем правления рыболовецкого колхоза имени Ленина Евгением Гостевым. Организатором встречи стал Павел Лазутин, директор рыболовецкой компании «Доримп».

Такая встреча с рыбаками проводится не впервые. В июле состоялся большой разговор с привлечением руководства Агентства по рыболовству Сахалинской области. Рыбаки имели возможность задать самые насущные вопросы, касающиеся прибрежного рыболовства. Именно тогда и прозвучала идея создания рыболовецких кооперативов.

Рыбаки Правды стали первыми, кто принял решение объединиться. После активного обсуждения, после выступлений Павла Лазутина и главы администрации Андрея Сухомесова, главной мыслью которых стало признание кооперации как единственно правильного пути для поддержания отрасли и личных интересов рыбаков.

Способствовало принятию такого решения и выступление председателя правления колхоза имени Ленина Евгения Гостева, который предложил рыбакам помощь в виде предоставления части выделяемых государством квот на вылов рыбы и морепродуктов, что даёт преимущества в виде расширения перечня разрешённых орудий лова и видов рыб.

На встрече была избрана инициативная группа, которая займётся подготовкой учредительных документов кооператива, его устава, а также первого организационного собрания. Как сказал Андрей Сухомесов, дорогу осилит идущий. Начинать работу надо, бездействие и выжидательная позиция никогда ещё не приносили плодотворных результатов.