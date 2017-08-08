Проект #яживунаостровах отправился на Курилы

В первый день школьникам была предложена теория, а последующие два дня они применяли полученные знания на практике. Практикум состоялся на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный». Там ребята познакомились с полным циклом переработки рыбы от ее попадания на завод до заморозки. В икорном цехе юные журналисты не только взяли интервью, но и попробовали продукцию предприятия.

Проект литературно?художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» #яживунаостровах отправился на Курилы. Участники попробовали продукцию рыбзавода и «проинспектировали» пожарных в Курильске. Районный центр стал уже пятым городом для организаторов проекта. Лекции по композиции в фотографии и технологии интервью прослушали семь ребят на базе Курильского краеведческого музея.

Следующим местом работы стал Курильский пожарный отряд. Там ребята познакомились с техникой пожаротушения. По просьбе одной из участниц проекта пожарный продемонстрировал, как на время надевается БОП (боевая одежда пожарного).

Участники проекта прослушали лекции по документальной фотографии, истории Сахалинской области, первых островных журналистах – Антоне Чехове и Власе Дорошевиче. По уже сложившейся традиции, ребята заполнили переписные карточки, как те, что были у Антона Павловича в 1890 году на Сахалине. Творческим итогом обработки полученных сведений стали публикации фотографий в социальной сети Инстаграм с хештегом #яживунаостровах.

Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализуется литературно?художественным музеем книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке правительства островного региона. Ребят школьного возраста обучают теории и практике фотографии, также рассказывают об истории Сахалина и Курил. Далее школьники, по замыслу организаторов, выезжают на предприятия района, берут интервью у представителей рабочих профессий и позже выкладывают полученную информацию под фотографией в социальной сети Инстаграм с хештегом #яживунаостровах.

Организаторы проекта уже побывали в Аниве, Невельске, Холмске и Поронайске. Следующим местом проведения мастер?классов станут Ноглики. Там организаторы планируют побывать в начале сентября. Записаться на участие можно по телефону: 8–914–750–08–20, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.