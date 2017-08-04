В Южно-Сахалинске соревнуются спортсмены на самокатах

Сегодня на площадке дворца спорта «Кристалл» начались отборочные соревнования среди сахалинских bmx’еров и самокатеров. Они приурочены к Дню физкультурника, который будет отмечаться в субботу. В этом году он пройдет в формате фестиваля уличного спорта.

Специально на турнир на Сахалин прилетели лучшие российские топ-райдеры – Дмитрий Богданов и Петр Бондарь. Мастера трюковых самокатов, чемпионы России по самокатному спорту выступят судьями в двухдневных контестах, финалы которых состоятся завтра, 12 августа.

– Очень рады, что нас пригласили. Мы не ожидали такого количества спортсменов-самокатеров и были приятно удивлены. Нас так тепло приняли! Даже аплодировали, – отметил Петр Бондарь. – Сегодня проведем небольшой мастер-класс для ребят, в первую очередь посмотрим на уровень, и будем оценивать выступления ребят.

Соревнования будут состоять из двух этапов – отборочного и финального. Первый, в свою очередь, разделен на две группы – среди любителей и новичков. Спортсмены выступают в парах, задача одного из них загадать трюк, а второго выполнить его без ошибок.

– Каждой паре будут присуждаться очки за невыполнение трюков. Кто быстрее наберет пять букв в слове «scoot», то есть 5 штрафных очков, тот выбывает из соревнований, – отметил руководитель сахалинской школы уличного спорта, член оргкомитета Дня физкультурника Иван Бутаков. – Сегодня также стартуют соревнования у велосипедистов- bmx’еров. Здесь главным судьей станет приглашенный дальневосточный райдер Олег Ануфриенко, который по итогам недавнего фестиваля PrimGames будет представлять Дальний Восток на российских соревнованиях.

Завтра соревнования продолжатся. Спортсмены смогут опробовать новую трюковую фигуру – фанбокс, которую специально возвели в городском парке для фестиваля уличного спорта. Расположится площадка экстремального спорта в районе старой чаши фонтана с южной стороны парка. Начало в 11 часов.