Во время проведения «Сахалинского триатлона» будет ограничено движение по охотской трассе

13 августа в селе Охотское Корсаковского района состоится второй "Сахалинский триатлон".

Маршруты движения спортсменов будут пролегать от санатория-профилактория "Лесное озеро" до объездной дроги на Корсаков (21 км автодороги Лиственничное - Охотское).

Для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и участников соревнований, в указанном районе будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, с применением средств контроля, работающих в автоматическом режиме.

На протяжении трассы будет курсировать патруль ГИБДД.

Соревнования стартуют в 9.00 часов, окончание планируется в 14.00 часов, возможны отклонения от графика