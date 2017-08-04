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Во время проведения «Сахалинского триатлона» будет ограничено движение по охотской трассе

Во время проведения «Сахалинского триатлона» будет ограничено движение по охотской трассе

Соревнования стартуют в 9.00 часов, окончание планируется в 14.00 часов

 13 августа в селе Охотское Корсаковского района состоится второй "Сахалинский триатлон".

Маршруты движения спортсменов будут пролегать от санатория-профилактория "Лесное озеро" до объездной дроги на Корсаков (21 км автодороги Лиственничное - Охотское).

Для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и участников соревнований, в указанном районе будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, с применением средств контроля, работающих в автоматическом режиме.

На протяжении трассы будет курсировать патруль ГИБДД.

Соревнования стартуют в 9.00 часов, окончание планируется в 14.00 часов, возможны отклонения от графика

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:55 0
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 15:58
А где возгласы. Все закрыли, все пропало
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