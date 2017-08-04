Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту

Жители села Чехов в Холмском районе жалуются на состояние моста в селе.

"Каждый день ездим с ребенком к бабушке в частный дом в район бывшей лесной школы. По пути проезжаем по мосту, который весь сгнил. По этому настилу страшно ехать. А ведь он ведет к домам, где живут одни пенсионеры. Туда страшно ездить скорой и пожарным. Скоро предстоит готовиться к зиме - завозить уголь. Машина с углем весом в 5 тонн там просто не проедет, мост провалится, автомобиль рухнет в речку. Мы обращались в администрацию района. Нам ответили, что ремонт будет, но мост все еще в аварийном состоянии. Люди сами как могли починили его, где-то доски заколотили, где-то чуть-чуть подсыпали, но это временная мера", - говорят жители Чехова.

В администрации Холмского района astv.ru сообщили, что уже составлена смета на ремонт конструкции, подготовлена документация для выделения средств. Планируется, что работы по ремонту сооружения начнутся в самое ближайшее время.