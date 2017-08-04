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Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту

Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту

Администрация Холмского района обещает, что ремонт начнется в ближайшее время

Жители села Чехов в Холмском районе жалуются на состояние моста в селе.

"Каждый день ездим с ребенком к бабушке в частный дом в район бывшей лесной школы. По пути проезжаем по мосту, который весь сгнил. По этому настилу страшно ехать. А ведь он ведет к домам, где живут одни пенсионеры. Туда страшно ездить скорой и пожарным. Скоро предстоит готовиться к зиме - завозить уголь. Машина с углем весом в 5 тонн там просто не проедет, мост провалится, автомобиль рухнет в речку. Мы обращались в администрацию района. Нам ответили, что ремонт будет, но мост все еще в аварийном состоянии. Люди сами как могли починили его, где-то доски заколотили, где-то чуть-чуть подсыпали, но это временная мера", - говорят жители Чехова.

В администрации Холмского района astv.ru сообщили, что уже составлена смета на ремонт конструкции, подготовлена документация для выделения средств. Планируется, что работы по ремонту сооружения начнутся в самое ближайшее время.

Галерея
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 1
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 2
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 3
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 4
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 5
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 6
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 7
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 8
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 9
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 10
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 11
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 12
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 13
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 14
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 15
Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту, Фото: 16
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Жители Чехова боятся ездить по гниющему мосту
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:41 +3
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Комментарии
jhon111
Написано сегодня, в 15:21
нормальный мост...ещё 100 лет простоит
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 15:42
И двести лет простоит, только доски заменить.
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+1
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 16:19
Вполне нормальный мост, ну по крайней мере так по фото смотрится.
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+1
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