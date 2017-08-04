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«Сахалин-М» сыграет с «Лучом-Энергией-М» в рамках первенства России
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«Сахалин-М» сыграет с «Лучом-Энергией-М» в рамках первенства России

Матч состоится сегодня в 19:00 на поле стадиона «Спартак»

11 августа в Южно-Сахалинске пройдет матч первенства России по футболу среди команд III дивизиона (зона «Дальний Восток»). В 19:00 на поле стадиона «Спартак» выйдут «Сахалин-М» и «Луч-Энергия-М» (Владивосток).

Соперника «Сахалин-М» можно отнести к числу старожилов турнира. «Луч-Энергия-М» принимал участие в первенстве страны уже восемь раз. По количеству проведенных матчей он уступает только ФК «Биробиджан», «СКА-Энергия-М» (Хабаровск), «Портовику» (Холмск) и ФК «Благовещенск».

Дважды футболисты из столицы Приморского края становились призерами турнира. В их активе бронза 2009 и 2011 года. Хотя, понятно, что спортивный результат не является приоритетным. Главное – готовить футболистов для главной команды Приморья. С этой задачей «Луч-Энергия-М» справляется.

История соперничества «Луча-Энергии-М» и «Сахалина-М» насчитывает восемь матчей. Статистические показатели свидетельствуют о преимуществе команды из столицы Приморского края. Они одержали четыре победы при двух ничьих и двух поражениях. Причем, одна из побед «Сахалина-М» - техническая (в связи со снятием «Луча-Энергии-М» с турнира в 2016 году).

Результаты игр:

2014 год: 0:0, 1:7.

2015 год: 1:0, 0:0.

2016 год: +:-, 0:1.

2017 год: 2:4, 0:2.

Напомним, что в этом сезоне в зоне «Дальний Восток» заявлены всего четыре команды. Помимо участников сегодняшнего матча это ФК «Ноглики» и «РСДЮФШ» (Нерюнгри).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:19 +1
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