Исторические артефакты на Матуа будут искать еще месяц

Уже удалось найти японскую резиденцию начальника гарнизона, оборудованную дотами и бойницами

На Курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа после обнаружения ряда исторических артефактов продолжают изучение инфраструктуры острова.

Помимо этого проводится активное обследование акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.

Поиски проводятся с применением большого гидрографического судна БГК-2153 и буксира СБ-522, а также телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Тайгер».

Военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота также задействованы в обеспечении поисковых работ, проводимых специалистами РГО.

Напомним, в ходе второй экспедиции удалось найти японскую резиденцию начальника гарнизона, оборудованную дотами и бойницами.

Участники экспедиции завершат работы на острове к середине сентября текущего года.

Источник: пресс-служба Восточного военного округа