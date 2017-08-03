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Исторические артефакты на Матуа будут искать еще месяц

Исторические артефакты на Матуа будут искать еще месяц

Уже удалось найти японскую резиденцию начальника гарнизона, оборудованную дотами и бойницами

На Курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа после обнаружения ряда исторических артефактов продолжают изучение инфраструктуры острова.

Помимо этого проводится активное обследование акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.

Поиски проводятся с применением большого гидрографического судна БГК-2153 и буксира СБ-522, а также телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Тайгер».

Военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота также задействованы в обеспечении поисковых работ, проводимых специалистами РГО.

Напомним, в ходе второй экспедиции удалось найти японскую резиденцию начальника гарнизона, оборудованную дотами и бойницами.

Участники экспедиции завершат работы  на острове к середине сентября текущего года.

Источник: пресс-служба Восточного военного округа

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:29 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 10:41
Индиана Джонс и исторические артефакты Матуа
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+1
Маргарита
Написано сегодня, в 12:05
Ну почему фоток нет, что они там находят
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0
Olichka
Написано сегодня, в 12:36
Большого гидрографического КАТЕРА
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:53
По уму восстановить. Сделать музей под открытым небом. И возить туристов.
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0
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