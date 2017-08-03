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Открытый турнир по пляжной борьбе пройдет в Невельске

Открытый турнир по пляжной борьбе пройдет в Невельске

Победителей и призеров определят в четырех возрастных группах

12 августа в Невельске состоится открытый турнир по пляжной борьбе. Состязания будут посвящены празднованию Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Победителей и призеров определят в четырех возрастных группах (2004 – 2005, 2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 г.р.). Самая легкая весовая категория – до 25 кг (2010 г.р.), самая тяжелая – свыше 42, но не больше 59 кг (2004 – 2005 г.р.).

Как ожидают организаторы, среди участников состязаний будут не только воспитанники местной ДЮСШ, но и борцы из других населенных пунктов юга острова.

Для лучших из лучших подготовлены не только медали и грамоты. Наиболее отличившимся будут вручены индивидуальные призы «За волю к победе», «За лучшую технику», «Самый юный борец», «Приз зрительских симпатий».

Соревнования пройдут на площадке для пляжного волейбола ДЮСШ г. Невельска (ул. Яна Фабрициуса, 4). С 09:30 до 10:30 будет проходить взвешивание и регистрация участников. На 11:00 запланирована церемония открытия турнира, а в 11:15 начнутся поединки борцов.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:19 +3
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 10:41
ну пляжный футбол ещё понятно...но тут возня в песке,тут деткам песок так и будет лететь в глаза и в рот...интересно,защита какая то будет?..
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:48
S.V., И в волейбол ещё играют...
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0
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S.V. Online
Написано сегодня, в 10:56
MARBLE,
там просто падают на песок,при этом взрослые....
а тут дети...и борьба...
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:06
S.V., Я на пляже предпочитаю купаться в воде и загорать на солнышке....
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