Главный приз «Кубка АО «Гидрострой» завоевал международный гроссмейстер из Тюмени

В Южно-Сахалинске завершился IV открытый дальневосточный турнир по классическим шахматам «Кубок АО «Гидрострой». Главный приз завоевал международный гроссмейстер из Тюмени Роман Овечкин. Следом за ним финишировали его коллеги по званию Павел Смирнов (Междуреченск) и Константин Тарлев (Харьков).

Перед заключительным туром диспозиция лидеров была следующей:

1. Роман Овечкин – 7 очков.

2. Павел Смирнов – 6,5.

3. Константин Тарлев – 6.

Роман Овечкин черными играл с Олегом Рычковым из Еврейской Автономной области. Белые не стали рисковать, разыграв ничейный вариант. Черные не возражали против ничейного исхода, который и был зафиксирован.

Набрав 7,5 очков, Роман Овечкин стал ждать результата партии между Павлом Смирновым и Романом Янченко (Комсомольск-на-Амуре). Международный гроссмейстер, игравший белыми, завладел инициативой, но черные защищались и числом, и умением. В итоге соперники согласились на ничью, которая принесла главный приз Роману Овечкину.

Судьба третьего места решалась в партии Константин Тарлев – Константин Сек (Южно-Сахалинск). Она длилась 100 ходов.

- Мы разыграли Испанскую партию. Белые стали проводить свой план, я – свой. В обоюдном цейтноте получилась острейшая позиция, где любая ошибка могла стать роковой. Ходы делались уже на висячих флажках. В цейтноте мне удалось остаться с конем за пешку, но при этом у белых были практические шансы на ничью. К сожалению, я играл неточно, и позволил сопернику разменять пешки. В итоге у меня были ферзь и конь против ферзя белых. Я пытался реализовать преимущество, но белые защищались очень точно. Поэтому - ничья, - прокомментировал партию Константин Сек.

Близок к ничьей был и Денис Син (Южно-Сахалинск), который в партии с международным мастером из Иркутской области Дмитрием Оболенских ошибся в равной позиции.

ТОП-10 турнира:

1. Роман Овечкин – 7,5 очков.

2. Павел Смирнов – 7.

3. Константин Тарлев – 6,5.

4. Дмитрий Оболенских – 6,5.

5. Михаил Бирюков – 6,5.

6. Константин Сек – 6.

7. Олег Рычков – 6.

8. Роман Янченко – 6.

9. Расул Мусаев – 6.

10. Алексей Климшин – 6.

Напомним, что организаторы подготовили для участников 15 призов. Главный приз - 100 000 рублей. Последний (двенадцатый) – 4 000 рублей. Кроме того, отдельно будут отмечены шахматисты, показавшие лучший результат среди женщин, ветеранов 1957 г.р. и старше, юношей и девушек 2000 г.р. и младше (все – по 12 000 рублей).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.