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Сахалинец вошел в восьмерку лучших тхэквондистов мира

Сахалинец вошел в восьмерку лучших тхэквондистов мира

Впереди у спортсменов второй этап Гран-При, который пройдет в Марокко

В Москве завершился первый этап мировой серии Гран-При по тхэквондо. В каждой из олимпийских весовых категорий состязались по 35 лидеров международного рейтинга. Среди участников престижного турнира, прошедшего в спорткомплексе ЦСКА, был представитель островного региона Антон Котков (весовая категория до 80 кг).

- В первом поединке сахалинец (он, к слову, был № 28 рейтинга) нанёс поражение Никите Рафайловичу (Узбекистан, № 5 мирового рейтинга) со счетом 9:8. Во втором круге Антон был сильнее триумфатора недавно завершившегося чемпионата мира Максима Храмцова (Россия, № 12 мирового рейтинга). Счет 15:12 в пользу островитянина, - делится подробностями старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

В полуфинале Антону Коткову противостоял олимпийский чемпион 2016 года Чейк Сиссэ из Кот-Д`Ивуара (№ 1 мирового рейтинга). В сложнейшем поединке сахалинский спортсмен взял одержал победу со счетом 17:14.

- В финале Антона ждал представитель Молдовы Арон Кук (№ 2 мирового рейтинга). Поединок держал зрителей в напряжении с первой и до последней секунды. Оба спортсмена продемонстрировали зрелищный и плотный по накалу страстей бой. В итоге финальный счёт 35:26 в пользу Антона, – не скрывает своих эмоций Денис Ким.

Благодаря этой победе Антон Котков набрал 40 баллов мирового рейтинга и поднялся на восьмую строчку шорт-листа.

Впереди у спортсменов второй этап Гран-При, который пройдет в Марокко. А в декабре 2019 года шесть тхэквондистов, имеющих наибольший мировой рейтинг в каждой весовой категории, получат путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:52 +2
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