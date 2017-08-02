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Автомобиль опрокинулся при ДТП в Поронайске
фото и видео очевидцев

Автомобиль опрокинулся при ДТП в Поронайске

На перекрестке улиц Первомайской и Невельской столкнулись две "Тойоты"

ДТП произошло сегодня, 8 августа около 9 часов утра в Поронайске. На перекрестке улиц Первомайской и Невельской столкнулись две "Тойоты".

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Cami двигался по улице Невельской в сторону рыбоколхоза "Дружба", в это время по улице Первомайской на перекресток выезжала Toyota Vista. Водитель "Висты" не предоставил преимущество движения автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Toyota Cami опрокинулась. 

Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:01 −1
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:33
ничего удивительного, одна из не особо устойчивых машин
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+2
vanicozakov
Написано сегодня, в 12:12
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - vkk.me/nicoden
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