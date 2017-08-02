Автомобиль опрокинулся при ДТП в Поронайске

фото и видео очевидцев

На перекрестке улиц Первомайской и Невельской столкнулись две "Тойоты"

ДТП произошло сегодня, 8 августа около 9 часов утра в Поронайске. На перекрестке улиц Первомайской и Невельской столкнулись две "Тойоты".

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Cami двигался по улице Невельской в сторону рыбоколхоза "Дружба", в это время по улице Первомайской на перекресток выезжала Toyota Vista. Водитель "Висты" не предоставил преимущество движения автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Toyota Cami опрокинулась.

Люди в аварии не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.