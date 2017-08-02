Сахалинские семьи с 5 и более детьми могут получить до одного миллиона рублей на покупку автомобиля

Как сообщают в региональном министерстве соцзащиты, единовременная выплата предоставляется в размере стоимости приобретаемого транспортного средства, но не более 1000000 рублей. Приобрести за счет выплаты можно легковой автомобиль или микроавтобус, выпущенный не более 10 лет назад. Также в нем должно быть не менее 6 посадочных мест, включая место водителя.

Единовременную выплату на приобретение транспортного средства могут получить семьи, имеющие пятерых и более детей. Новая дополнительная мера социальной поддержки для многодетных семей установлена в Сахалинской области с июля 2017 года.

Единовременная выплата предоставляется многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей (в том числе усыновленных, но за исключением приемных и опекаемых) до 18 лет, либо совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, находящихся на очной форме обучения в организациях профессионального и высшего образования. Учитываются также дети от предыдущих браков родителей и рожденные (усыновленные) вне брака, если до обращения за единовременной выплатой брак супругов зарегистрирован, и все дети проживают и воспитываются в этой семье.

Для назначения выплаты определены несколько условий. Все члены семьи должны иметь российское гражданство и проживать в Сахалинской области. Все дети, в том числе усыновленные, должны быть рождены на территории региона. В числе обязательных требований - отсутствие в собственности членов семьи автотранспорта и наличие у кого-либо из них водительского удостоверения.

Если в отношении хотя бы одного ребенка родители лишены или ограничены в родительских правах, а также, если дети находятся на полном государственном обеспечении в специализированных учреждениях (исключение - временное пребывание ребенка-инвалида из многодетной семьи в социально-реабилитационном учреждении), на данную выплату семья не может претендовать.

Для получения выплаты необходимо обратиться в отделения Центра социальной поддержки по месту жительства с соответствующим заявлением.

Также необходимо предоставить:

1) документы, удостоверяющие личность всех членов многодетной семьи;

2) свидетельство о рождении на каждого ребенка;

3) свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания на территории Сахалинской области на всех членов многодетной семьи, не имеющих паспорта или записи о регистрации в паспорте;

4) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Сахалинской области детей с заявителем;

5) справка о прохождении обучения по очной форме совершеннолетних детей заявителя;

6) водительское удостоверение одного из членов семьи;

7) документы (копии), подтверждающие количество мест для сидения и стоимость нового транспортного средства, приобретаемого у юридического лица (индивидуального предпринимателя), или отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства, включающий сведения о количестве мест для сидения, в случае приобретения бывшего в эксплуатации транспортного средства;

8) документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности, индивидуальную предпринимательскую деятельность;

9) реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты) заявителя.