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Победители «Сахалинского триатлона» получат 350 тысяч рублей

Победители «Сахалинского триатлона» получат 350 тысяч рублей

Размер денежного приза варьируется от 60 до 8 тысяч рублей

Уже в это воскресенье, 13 августа состоится самое ожидаемое и яркое спортивной событие этого лета – второй Сахалинский триатлон. Накануне, стал известен призовой фонд этого спортивного мероприятия. Он составит более 350 тысяч рублей.

- В этом году, мы ожидаем более 250 участников не только с регионов Дальнего Востока, но и из заграницы, - отметили в оргкомитете. – Регистрация все еще продолжается и завершится 12 августа. Стать участником может любой желающий старше 18 лет. Обязательным условием является наличие медсправки и страховки. Также, участники должны помнить, что весь инвентарь (велосипед, экипировка, а главное шлем) должен быть своим. Без него спортсмены не будут допущены к старту.

«Сахалинский триатлон» включает в себя сразу три испытания: плавание, велогонка и бег. Для триатлонистов подготовлены различные дистанции – от супер-спринта для женщин до супер-марафона для мужчин.

Организаторами и спонсорами приготовлены денежные подарки для победителей и призеров в каждой дистанции. Размер денежного приза варьируется от 60 до 8 тысяч рублей в зависимости от занятого места и выбранной категории.

Напомним, что старт намечен на 9.00 13 августа, с территории санатория-профилактория «Лесное озеро» в селе Охотском Корсаковского района, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:14 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:24
может все таки от 8 до 60 тысяч ?
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 17:06
Может все таки призовой. Фонд составит 350 тысяч. А то сейчас сюда все рванутдля участия!!
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