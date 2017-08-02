Хоккеисты "Сахалина" не смогли одолеть "Тамбов" с первого раза

В Тамбове 7 августа подопечные Михаила Комарова встретились с местной одноименной хоккейной командой, выступающей в первенстве ВХЛ-Б. На первое противостояние "морских львов" и "волков" пришло посмотреть почти 300 зрителей, что для тренировочной арены "В Радужном", наверное, не самый плохой показатель.

Состав на игру у островитян отличался в сравнении с предыдущими встречами. В "обойму" попали два новичка, накануне приехавшие на просмотр, Старцев и Чебыкин. Первый действовал в нападении с Голышевым и Климчуком. А последний выходил на лед в тройке вместе с Леоновым и Ушаковым. Изменения коснулись и третьего звена, где вместо Сенатора, занявшего вакантную позицию защитника в четвертой пятерке, вышел Полянский. В воротах играл Козубенко.



Команды начали играть без особой раскачки, с первых минут задав быстрый темп игре, который по ходу встречи ничуть не упал. Уже на 7 минуте хозяева открыли счет на отложенном штрафе. Ластовецкий и Феофанов разыграли хорошую комбинацию на пяточке, в ходе которой последний закатил шайбу в свободный угол ворот.



Второе взятие ворот "Сахалина" - скорее результат неслаженных действий в обороне, чем незаурядных решений соперника в атаке. После прохода партнера по команде Пукс буквально протолкнул шайбу в ворота, находясь в окружении защитников островной команды. К большому сожалению островитян, это шайба стала последней в этом матче. Отыграться у них не вышло, но попытки это сделать были очень даже хорошие. Статистика говорит сама за себя. На 22 броска хозяев, "морские львы" ответили 45-ю выстрелами по воротам. Но пробить Летуновского у гостей получилось лишь в серии буллитов, которая завершила спортивный вечер. В составе "Сахалина" удачным послематчевым броском отличился Зацепилин. Гости на одно взятие ворот ответили парой удачных буллитов.

Итоговый счета матча - 2:0 в пользу «Тамбова». Вторая встреча между командами состоится 8 августа в 11:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.