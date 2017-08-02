Пункты пропуска по электронным визам планируют открыть в Сахалинской области

8 августа 2017 года начинает работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз иностранным гражданам для посещения территории свободного порта Владивосток.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, получить однократную деловую, гуманитарную или туристическую визу в форме электронного документа могут граждане следующих иностранных государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.

Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте МИД России не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Никаких других документов для получения электронной визы не требуется.

Электронные визы выдаются на срок действия 30 дней с разрешенным сроком пребывания по ним на территории Российской Федерации до 8 суток с даты въезда.

Электронные визы действительны для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации только через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток (Приморский край, Камчатский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ).

С 8 августа 2017 года граждане вышеперечисленных иностранных государств смогут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации по электронным визам через расположенные в Приморском крае воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)» и морской пункт пропуска «Владивосток». Другие пункты пропуска свободного порта Владивосток будут открываться для въезда иностранных граждан по электронным визам постепенно по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения только в пределах территории того субъекта Российской Федерации, в который был осуществлен въезд. Таким образом, до открытия для въезда по электронным визам пунктов пропуска, расположенных в других субъектах Российской Федерации, входящих в состав свободного порта Владивосток, пребывание и передвижение иностранных граждан по электронным визам возможно только в пределах территории Приморского края.

Транспортные компании могут проверить наличие у иностранного гражданина действительной электронной визы на специальном автоматизированном сайте МИД России. Информация о порядке проверки размещена там же на русском и английском языках.