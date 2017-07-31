Мужчина погиб при ДТП в Макаровском районе

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

5 августа примерно в 23:50 26-летний водитель автомобиля Mazda Levante двигался в южном направлении по автодороге «Южно – Сахалинск – Оха».

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на 160 км, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.