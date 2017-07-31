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Мужчина погиб при ДТП в Макаровском районе

Мужчина погиб при ДТП в Макаровском районе

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

5 августа примерно в 23:50  26-летний водитель автомобиля  Mazda Levante  двигался в южном направлении по автодороге «Южно – Сахалинск – Оха».

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, на 160 км, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.  

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:22 +2
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