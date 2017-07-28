В Корсакове пограничники победили пожарных

Сегодня на городском стадионе Корсакова собрались трудовые коллективы Корсаковского района. Такая спартакиада в муниципалитете прошла уже во второй раз.

- Это хорошая традиция, которая у нас зародилась. Результатом первой спартакиады было установление неформальных отношений между муниципальными предприятиями района. А во-вторых, в здоровом теле – здоровый дух! Хорошо отдыхаем, хорошо занимаемся спортом, хорошо трудимся, показываем хорошие результаты. В конечном итоге приносим добро и покой своему городу, – говорит мэр Корсакова Александр Рудаков.

В спартакиаде приняли участие команды пожарной части, пограничной службы, муниципальных предприятий «Тепло» и «Водоканал». В 2016 году, во время первой спартакиады, многие трудовые коллективы преподнесли сюрпризы – как по спортивному мастерству, так и по творческой инициативе, говорят устроители.

- Вспоминаются времена так называемого застоя в СССР. Мы подрастали вместе с нашими родителями, которые участвовали в таких же мероприятиях, которые часто проходили и были не только соревнованиями, но и праздником. Сейчас я вижу, что участвуют очень хорошие молодые ребята. Парень, который у меня выиграл в финале армрестлинга, он ходит к нам в спортивный зал. Остальные – самое главное, что участвуют, не боятся этого. Пробуют свои силы, – считает участник соревнований, депутат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин.

Много спортивных сюрпризов ожидали участников по итогам каждого испытания. Команды пытались удивить соперников – каждая в своем виде спорта. За очки трудовые коллективы боролись сразу в нескольких спортивных направлениях, среди них армрестлинг, комплекс ГТО, эстафета, волейбол, гиревой спорт и перетягивание каната. А уху, чтобы восстановить силы, участникам разливал лично мэр.

- Возрождаются былые традиции наших родителей, все мероприятие прошло на высоком организационном и эмоциональном уровне. Все участники получили памятные призы и вкусные пироги. Особенно порадовала сахалинская уха. Я очень рад, что мы начали традицию на каждом празднике подавать именно это блюдо, ведь так мы показываем свой сахалинский менталитет, – говорит директор детско-юношеской спортивной школы Корсаковского района Виктор Белолипецкий.

Спартакиады трудовых коллективов – возрождающаяся традиция. Многие сегодняшние участники еще с детства помнят, как приходили на такие соревнования с родителями. Немало семей сегодня тоже пришли с маленькими детьми. А победителями – от первого места до третьего – оказались пограничники, пожарные и «тепловики».