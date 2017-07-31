Сахалинская тяжелоатлетка вошла в десятку лучших чемпионата России

У нее есть шанс поехать на чемпионат мира

С 1 по 6 августа в Чебоксарах прошел чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Спортивные соревнования состоялись в центре олимпийской подготовки по велоспорту-маунтинбайку. За звание лучших соревновались более 200 спортсменов, которые приехали в Чебоксары из 50 регионов России.

Почетными гостями соревнований стали президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов, главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Павел Кузнецов и главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Николай Колесников.

В весовой категории 69 килограммов Сахалинскую область представляла мастер спорта международного класса Яна Григорьева. Спортсменка заняла шестое место. Яна использовала все шесть подходов без единого падения: в рывке – 85 килограммов, в толчке – 102 килограмма.

– На этих соревнованиях собрались лучшие атлеты. Борьба шла за каждый килограмм. Яна отлично справилась и достойно выступила. Для нас это превосходный результат, – отмечает тренер Яны Артур Никитин.

Чемпионат является отборочным в состав сборной России. Именно те, кто войдет в сборную, смогут выступить на чемпионате мира, который состоится в Анахайме (США) с 27 ноября по 5 декабря.