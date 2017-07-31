новости
новости
Регистрация
Сахалинская тяжелоатлетка вошла в десятку лучших чемпионата России

Сахалинская тяжелоатлетка вошла в десятку лучших чемпионата России

У нее есть шанс поехать на чемпионат мира

С 1 по 6 августа в Чебоксарах прошел чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Спортивные соревнования состоялись в центре олимпийской подготовки по велоспорту-маунтинбайку. За звание лучших соревновались более 200 спортсменов, которые приехали в Чебоксары из 50 регионов России.

Почетными гостями соревнований стали президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов, главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Павел Кузнецов и главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Николай Колесников.

В весовой категории 69 килограммов Сахалинскую область представляла мастер спорта международного класса Яна Григорьева. Спортсменка заняла шестое место. Яна использовала все шесть подходов без единого падения: в рывке – 85 килограммов, в толчке – 102 килограмма.

– На этих соревнованиях собрались лучшие атлеты. Борьба шла за каждый килограмм. Яна отлично справилась и достойно выступила. Для нас это превосходный результат, – отмечает тренер Яны Артур Никитин.

 Чемпионат является отборочным в состав сборной России. Именно те, кто войдет в сборную, смогут выступить на чемпионате мира, который состоится в Анахайме (США) с 27 ноября по 5 декабря.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:32 +2
Другие статьи по темам
Прочее
тяжелая атлетика
Популярное на ASTV
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь
Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь
В Троицком мужчина попал под собственную машину
В Троицком мужчина попал под собственную машину
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Фонтан холодной воды топит территорию у жилого дома в Южно-Сахалинске
Фонтан холодной воды топит территорию у жилого дома в Южно-Сахалинске
Ремонты в большинстве дворов Южно-Сахалинска завершатся к сентябрю
Ремонты в большинстве дворов Южно-Сахалинска завершатся к сентябрю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru