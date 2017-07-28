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Власти Южно-Сахалинска назвали главные места нелегальной торговли на улицах

Власти Южно-Сахалинска назвали главные места нелегальной торговли на улицах

Там просят ничего не покупать

Мэрия Южно-Сахалинска призвала горожан не покупать продукты на нелегальных точках. Среди них окрестности рынка «Восток», улицы Есенина и Сахалинская. При этом, по словам чиновников, они не имеют в виду пенсионеров, торгующих с собственного огорода: речь о тех, кто делает прибыль на перепродаже товаров.

В администрацию города поступают жалобы от жителей домов, прилегающих к местам несанкционированной торговли, особенно на улицах Есенина и Сахалинская. Торговля на пешеходных зонах создает неудобства для прохожих, является источником антисанитарии и притягиванием асоциальных элементов, сообщает пресс-служба мэрии.

Наибольшая плотность несанкционированной торговли наблюдается у микрорынка «Восток», вокруг которого расположились различные торговцы. Разрешения на реализацию здесь  продукции выдает руководство рынка. Заключив договоры с предпринимателями, директор торгового объекта обязан следить, чтобы торговля производилась без нарушений и в соответствии санитарными нормами. Однако здесь нередко фиксируются факты реализации просроченных продуктов питания, пренебрежения соблюдения оптимальных условий хранения продовольственных товаров. В ближайшее время с руководством рынка будут проведены переговоры, результатом которых должно быть наведение порядка.

Удручающая картина складывается у дома № 180 на улице Ленина. На  его  придомовой территории стоят столы расположенного рядом кафе, некоторые посетители которого совершают нелицеприятные вещи  во дворе дома. А  товар, выставленный прямо на пешеходной зоне  за домом № 59 по улице Сахалинской,   мешает  передвижению горожан. В связи с тем, что земля является муниципальной, то в первую очередь сейчас  именно этот участок освобождается от нелегальных торговцев.

Место на тротуаре перед домом № 61 по Сахалинской облюбовали пенсионеры. Во время очередного рейда специалистов управления общественной безопасности и контроля 3 августа им разъяснили, что в скором времени здесь начнется ремонт, в рамках которого заменят тротуар, и им придется переместиться в оборудованные для торговли садово-огороднической продукцией места на микрорынках «Янтарь» и «Есенина». Они доступны для продавцов семь дней в неделю. Кроме того, во время еженедельных ярмарок с пятницы по воскресенье пенсионерам также предоставляется возможность реализовывать на них свою продукцию. Также в планах мэрии организовать постоянную торговую  площадку для садоводов и огородников около ТЦ «Фаворит» на улице Сахалинской.

В мэрии утверждают, что за время работы управления общественной безопасности и контроля ни один пенсионер, торгующий своей выращенной продукцией, не был оштрафован. Однако и среди них встречаются те, кто занимается перепродажей фермерской или совхозной продукцией под видом собственной.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:31 +3
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 20:13
а где лучше и дешевле?
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+2
aleksa90
Написано сегодня, в 21:14
Мэрия призвала горожан не покупать продукты на нелегальных точках.
Н-да... всё испробовали... осталось только граждан призывать!
О! А давайте штрафовать тех граждан которые там покупают!!?
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