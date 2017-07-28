Корсаков готовится к Дню города

автор фото: Елена Севостьянова

В Корсакове активным ходом идет подготовка ко Дню города.

Как сообщают в районной администрации, по предварительным планам праздник 23 сентября на городской площади им. В.И. Ленина откроет программа с участием спортивных коллективов «Спортивный город», выставка фотоматериалов из фондов музея, посвященных истории трех площадей Корсакова и выставка, посвященная Герою Социалистического труда, Почетному гражданину портового города Петру Никифоровичу Костюченко. В программе праздничных мероприятий: выставка живописи сахалинского художника Алексея Мазова «Идеальный шторм» и «Дары Сахалинской осени».

Основная часть праздника начнется в 15.00 часов программой «С днем рождения, любимый город». Вечер продолжит фестиваль «Песни моря» и традиционная акция «Силовой прием».

Завершит программу праздничный фейерверк.