Корсаков готовится к Дню города
23 сентября райцентр отметит 164 годовщину со дня основания
В Корсакове активным ходом идет подготовка ко Дню города.
Как сообщают в районной администрации, по предварительным планам праздник 23 сентября на городской площади им. В.И. Ленина откроет программа с участием спортивных коллективов «Спортивный город», выставка фотоматериалов из фондов музея, посвященных истории трех площадей Корсакова и выставка, посвященная Герою Социалистического труда, Почетному гражданину портового города Петру Никифоровичу Костюченко. В программе праздничных мероприятий: выставка живописи сахалинского художника Алексея Мазова «Идеальный шторм» и «Дары Сахалинской осени».
Основная часть праздника начнется в 15.00 часов программой «С днем рождения, любимый город». Вечер продолжит фестиваль «Песни моря» и традиционная акция «Силовой прием».
Завершит программу праздничный фейерверк.