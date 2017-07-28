Сельскохозяйственная ярмарка в Южно-Сахалинске переезжает на площадь Ленина

Решение о переносе места торговли связано со строительными работами, которые ведутся у храмового комплекса на пл. Победы

Одна из традиционных городских ярмарочных площадок меняет свою прописку. Торговые ряды с парковки по ул. Горького теперь ждут горожан на пл. Ленина. Решение о переносе места торговли связано со строительными работами, которые ведутся у храмового комплекса на пл. Победы. На новом месте посетителей ярмарки ждут уже в эту субботу.

Ярмарочная торговля развернется с 10.00 в западной части центральной городской площади. Здесь можно приобрести сезонные сахалинские овощи, фермерское мясо и молоко, другую продукцию местных производителей. Свои товары представят 30 островных предприятий.

На ярмарке 5 августа будут продаваться охлажденное мясо компании «Мерси Агро Сахалин», овощи, полуфабрикаты и молочная продукция от совхоза «Заречное», свежие овощи и мясо также предложит покупателям совхоз «Корсаковский».

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, активное участие в ярмарочной торговле примут представители крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и садоводы-огородники. Горожане смогут приобрести овощи, зелень, лук, чеснок, молоко, сметану и творог, домашние заготовки и дикоросы. Здесь продается рассада и декоративные саженцы. Все желающие могут реализовать излишки продукции, выращенной на личных приусадебных участках.

Также на ярмарке представлен большой ассортимент мороженой рыбопродукции, кулинарии из морепродуктов и консервов от 10 предприятий региона, среди которых известные горожанам рыболовецкий колхоз «Дружба», РПК «Пятиречье», ЗАО «Курильский берег», ИП Харченко, ООО «Сахалинский лосось», ООО «Ванда» и другие. При благоприятной промысловой обстановке будет осуществляться продажа охлажденной горбуши.

Напомним, места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе. Для участия местным товаропроизводителям необходимо оставить заявку в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации областного центра по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, или по телефону 300-738 (доб. 2, 4).