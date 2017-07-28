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Сегодня «Сахалин-2000» проведет решающую игру на зональном турнире Кубка РФС

Сегодня «Сахалин-2000» проведет решающую игру на зональном турнире Кубка РФС

Победителя определяют участники старшей возрастной группы

В Комсомольске-на-Амуре проходит зональный турнир («Дальний Восток») Кубка РФС по футболу среди команд ФНЛ и ПФЛ. Победителя определяют участники старшей возрастной группы (2000 г.р.).

На стадионе «Металлург» состязаются всего три команды. Это местная «Смена», а также «Луч-Энергия» (Владивосток) и ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Турнир начался с матча между «Сменой» и «Лучом-Энергией». Гости были явно сильнее и добились убедительной победы со счетом 5:1.

Затем состоялась игра между «Сахалином-2000» и «Лучом-Энергией». Учитывая скоротечность соревнований, результат матча имел судьбоносное значение. В случае победы футболистов из Приморья, они досрочно завоевали бы золотые награды. А «виктория» «Сахалина-2000» означала бы, что именно он получал предпочтительные шансы представлять Дальний Восток в финале Кубка РФС.

Однако команды так и не смогли порадовать болельщиков хотя бы одним забитым голом. Итог – 0:0.

- В Комсомольск мы приехали за час до сегодняшней игры. У нас всего 4 человека 2000 г.р., остальные - на год младше. Команда Владивостока мастеровитая, опытная, регулярно играют во всероссийских финалах, а мы собрались в таком виде только за три дня до турнира. Поэтому ничейный результат оцениваем как положительный, - сказал тренер «Сахалина-2000» Анатолий Смоляк.

Сегодня на турнире состоится заключительный матч между «Сменой» и «Сахалином-2000». Островные футболисты займут первое место в случае победы с разницей в пять мячей (или 6:2, 7:3, 8:4 и т.д.).

Добавим, что игру с «Лучом-Энергией» «Сахалин-2000» провел в следующем составе: Евстафьев, Жмурко, Попов, Репашев, Андреев, Гизатуллин, Моторин, Геков, Зубченко (Тирских, 60), Медербек (Горячкин, 41), Родионов (Дубина, 41).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:33 0
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